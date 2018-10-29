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  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
  • Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa

Juhtmeta kõlar

TAS1209BK/00

Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa

Selle Bluetoothi kõlariga saab muusika endaga õue kaasa võtta. Passiivne radiaator annab tummise bassi ja tänu IPX4 reitingule ei karda kõlar ei väikest vihmasabinat ega jõusaaliretke. Samuti võite kõikjal pidada käed-vabad-kõnesid

Kuva kõik eelised

Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa

  • Passiivradiaator. Võimas bass

  • Stereoheli jaoks siduge kaks kõlarit

  • Väljundvõimsus 5 W RMS

  • IPX4 vee-/higikindlustase

Passiivkõlar sügavama bassi jaoks

Passiivkõlar sügavama bassi jaoks

Sellest väikesest kõlarist tulev bass on fantastiliselt rikkalik ja mahlane. Võtke muusika kaasa ja nautige selle selgelt kõla nii aias, jalutamise ajal kui ka rannas. Sobib olenemata asukohast täiuslikult töötamise, puhkamise ja lõbutsemise jaoks.

Stereoheli jaoks paarige identse kõlariga

Kas soovite nautida veel rikkalikumat heli? Fantastilise stereoheli jaoks saate hõlpsalt ühendada kaks täpselt samasugust kõlarit. Kuulake muusikat nii, nagu see on kuulamiseks ette nähtud. Ükski rütm ega sõna ei lähe kaduma isegi siis, kui olete välitingimustes.

IPX4 vee- ja higikindlus

IPX4 vee- ja higikindlus

Väike vastupidav kõlar on valmis veetma päeva õues. Tänu kaitseklassile IPX4 peab kõlar vastu vihmapiiskadele ja higile, et saaksite lõõgastuda ning kuulamist jätkata.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.