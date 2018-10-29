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TAS1209BK/00
Muusika tulgu teiega kõikjale kaasa
Selle Bluetoothi kõlariga saab muusika endaga õue kaasa võtta. Passiivne radiaator annab tummise bassi ja tänu IPX4 reitingule ei karda kõlar ei väikest vihmasabinat ega jõusaaliretke. Samuti võite kõikjal pidada käed-vabad-kõnesid
Passiivradiaator. Võimas bass
Stereoheli jaoks siduge kaks kõlarit
Väljundvõimsus 5 W RMS
IPX4 vee-/higikindlustase
Sellest väikesest kõlarist tulev bass on fantastiliselt rikkalik ja mahlane. Võtke muusika kaasa ja nautige selle selgelt kõla nii aias, jalutamise ajal kui ka rannas. Sobib olenemata asukohast täiuslikult töötamise, puhkamise ja lõbutsemise jaoks.
Kas soovite nautida veel rikkalikumat heli? Fantastilise stereoheli jaoks saate hõlpsalt ühendada kaks täpselt samasugust kõlarit. Kuulake muusikat nii, nagu see on kuulamiseks ette nähtud. Ükski rütm ega sõna ei lähe kaduma isegi siis, kui olete välitingimustes.
Väike vastupidav kõlar on valmis veetma päeva õues. Tänu kaitseklassile IPX4 peab kõlar vastu vihmapiiskadele ja higile, et saaksite lõõgastuda ning kuulamist jätkata.
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