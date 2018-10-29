Passiivkõlar sügavama bassi jaoks

Sellest väikesest kõlarist tulev bass on fantastiliselt rikkalik ja mahlane. Võtke muusika kaasa ja nautige selle selgelt kõla nii aias, jalutamise ajal kui ka rannas. Sobib olenemata asukohast täiuslikult töötamise, puhkamise ja lõbutsemise jaoks.