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  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
  • Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite

Juhtmevaba kõlar

TAS1509BK/00

Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite

Võtke oma muusika kõikjale kaasa selle suurepärase Bluetooth-kõlariga. Passiivradiaator tagab jõulise bassi ja IPX7 kaitseaste tähendab, et kõlari võib probleemideta 30 minutiks vette uputada. Tehke käed-vabad-kõnesid kõikjal, kus viibite.

Kuva kõik eelised

Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite

  • Passiivradiaator. Jõuline bass

  • Stereoheli jaoks siduge kaks kõlarit

  • 5W RMS-väljundvõimsus

  • IPX7 veekindlus

Passiivradiaator jõulise bassi jaoks

Passiivradiaator jõulise bassi jaoks

See suurepärane väike kõlar pakub hämmastavalt rikkalikku ja jõulist bassi. Võtke muusika endaga kaasa ning kuulake seda selgelt aias, jalutuskäigul või rannas. Ideaalne kaasavõtmiseks, mida iganes te plaanite.

Stereokõla saamiseks ühenda identse kõlariga

Soovid veelgi rikkalikumat heli? Fantastilise stereokõla saamiseks saad kaks identset kõlarit hõlpsasti omavahel ühendada. Kuula oma muusikat täpselt nii, nagu see on kuulamiseks mõeldud. Isegi liikvel olles ei jää sul kuulmata ükski rütm ega sõna.

IPX7 veekindlus

IPX7 veekindlus

See suurepärane väike kõlar on kõigeks valmis. Olenemata sellest, kas jääd vihma kätte, higistad trenni tehes või hüppad koguni paadist vette, tähendab IPX7 veekindluse klass, et kõlari võib kuni 30 minutiks vette uputada, ilma et sellega probleeme tekiks.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.