Passiivradiaator jõulise bassi jaoks

See suurepärane väike kõlar pakub hämmastavalt rikkalikku ja jõulist bassi. Võtke muusika endaga kaasa ning kuulake seda selgelt aias, jalutuskäigul või rannas. Ideaalne kaasavõtmiseks, mida iganes te plaanite.