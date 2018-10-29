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TAS1509BK/00
Kuulake oma muusikat korralikult kõikjal, kus viibite
Võtke oma muusika kõikjale kaasa selle suurepärase Bluetooth-kõlariga. Passiivradiaator tagab jõulise bassi ja IPX7 kaitseaste tähendab, et kõlari võib probleemideta 30 minutiks vette uputada. Tehke käed-vabad-kõnesid kõikjal, kus viibite.
Passiivradiaator. Jõuline bass
Stereoheli jaoks siduge kaks kõlarit
5W RMS-väljundvõimsus
IPX7 veekindlus
See suurepärane väike kõlar pakub hämmastavalt rikkalikku ja jõulist bassi. Võtke muusika endaga kaasa ning kuulake seda selgelt aias, jalutuskäigul või rannas. Ideaalne kaasavõtmiseks, mida iganes te plaanite.
Soovid veelgi rikkalikumat heli? Fantastilise stereokõla saamiseks saad kaks identset kõlarit hõlpsasti omavahel ühendada. Kuula oma muusikat täpselt nii, nagu see on kuulamiseks mõeldud. Isegi liikvel olles ei jää sul kuulmata ükski rütm ega sõna.
See suurepärane väike kõlar on kõigeks valmis. Olenemata sellest, kas jääd vihma kätte, higistad trenni tehes või hüppad koguni paadist vette, tähendab IPX7 veekindluse klass, et kõlari võib kuni 30 minutiks vette uputada, ilma et sellega probleeme tekiks.
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