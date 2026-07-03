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TAS2000B/00
Särab ja pakub võimsat heli
Mine välja koos pritsmekindla kompaktse kõlariga, mis pakub ühe laadimisega kuni 20 tundi esitusaega. Ägedad LED-tuled loovad meeleolu, Bass+ tagab sügava bassi igal helitugevusel ning võimsama heli saamiseks saad ühendada ka teisi kõlareid.
LED-valgusshow
Bass+ ja Auracast™
20 tundi esitusaega
Randmerihm ja pritsmekindlus
Kompaktne kaasaskantav kõlar on suuruse kohta väga võimas: tagatud on maksimaalselt 20 W (10 W RMS) võimsusega rikkalik heli. Kaks passiivset radiaatorit ja meie eksklusiivne tehnoloogia Bass+ hoiavad bassiheli sügava ja tihedana isegi siis, kui kuulate madalal helitugevusel. Samuti on olemas sisseehitatud mikrofon, mis tähendab, et sissetuleva kõne korral saate kasutada käed-vabad funktsiooni.
Pärast ühte laadimiskorda on tagatud 20 tundi esitusaega: heli esitamine on tagatud kogu päeva ja ka öö jooksul. Käepärane randmerihm muudab kõlari kandmise lihtsaks ja IPX5 klassi pritsmekindel konstruktsioon kaitseb vihmapiiskade ning pritsmete eest. 30-minutilise laadimise järel on tagatud viis tundi esitusaega, täielikult täislaadimine võtab 2,5 tundi.
Kas esitusloendid on valmis? Bluetooth® 5.4 tagab kindla ühenduse ja sujuva voogesituse. Mitmepunktiline funktsioon võimaldab luua samaaegselt ühenduse kahe Bluetooth®-i seadmega, samuti saate ühendada kõlari USB-A pordiga kaasaskantava muusikaseadme või mälupulga.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Positiivsed omadused
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Negatiivsed omadused
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Auracast™-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid.
IPX5 klassifikatsioon tähendab, et kõlar on kaitstud veejugade eest.