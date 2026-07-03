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  • Särab ja pakub võimsat heli
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  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
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  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli
  • Särab ja pakub võimsat heli

Juhtmevaba kõlar

TAS2000B/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge

Särab ja pakub võimsat heli

Mine välja koos pritsmekindla kompaktse kõlariga, mis pakub ühe laadimisega kuni 20 tundi esitusaega. Ägedad LED-tuled loovad meeleolu, Bass+ tagab sügava bassi igal helitugevusel ning võimsama heli saamiseks saad ühendada ka teisi kõlareid.

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Särab ja pakub võimsat heli

  • LED-valgusshow

  • Bass+ ja Auracast™

  • 20 tundi esitusaega

  • Randmerihm ja pritsmekindlus

Võimas heli ja üllatavalt sügav bassiheli igal helitugevusel

Võimas heli ja üllatavalt sügav bassiheli igal helitugevusel

Kompaktne kaasaskantav kõlar on suuruse kohta väga võimas: tagatud on maksimaalselt 20 W (10 W RMS) võimsusega rikkalik heli. Kaks passiivset radiaatorit ja meie eksklusiivne tehnoloogia Bass+ hoiavad bassiheli sügava ja tihedana isegi siis, kui kuulate madalal helitugevusel. Samuti on olemas sisseehitatud mikrofon, mis tähendab, et sissetuleva kõne korral saate kasutada käed-vabad funktsiooni.

Pikk esitusaeg, lihtne kaasa võtta ja peab vastu ka väiksele vihmale

Pikk esitusaeg, lihtne kaasa võtta ja peab vastu ka väiksele vihmale

Pärast ühte laadimiskorda on tagatud 20 tundi esitusaega: heli esitamine on tagatud kogu päeva ja ka öö jooksul. Käepärane randmerihm muudab kõlari kandmise lihtsaks ja IPX5 klassi pritsmekindel konstruktsioon kaitseb vihmapiiskade ning pritsmete eest. 30-minutilise laadimise järel on tagatud viis tundi esitusaega, täielikult täislaadimine võtab 2,5 tundi.

Bluetooth®-voogesitus, mitmepunktiline, USB taasesitus

Bluetooth®-voogesitus, mitmepunktiline, USB taasesitus

Kas esitusloendid on valmis? Bluetooth® 5.4 tagab kindla ühenduse ja sujuva voogesituse. Mitmepunktiline funktsioon võimaldab luua samaaegselt ühenduse kahe Bluetooth®-i seadmega, samuti saate ühendada kõlari USB-A pordiga kaasaskantava muusikaseadme või mälupulga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Positiivsed omadused

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Negatiivsed omadused

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Auracast™-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid.

  2. IPX5 klassifikatsioon tähendab, et kõlar on kaitstud veejugade eest.