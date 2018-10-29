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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAS5305/00

Lükake pidu käima

Veekindla Bluetoothi kõlariga saate muusika endaga alati kaasa võtta ja peo käima lükata! Nautige 12 tundi mänguaega, rikkalikku heli ja võimast bassi. Värvilised LED-tuled tagavad ka muusikale vastava valgusetenduse. Audiosisend võimaldab teil ühendada mis tahes allikaga.

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Lükake pidu käima

  • Bluetooth®

  • 16 W väljundvõimsus

  • 12 tundi mänguaega

  • IPX7 veekindlustase

Veekindel ja minekuks valmis

Veekindel ja minekuks valmis

Selle kaasaskantava Bluetoothi kõlari veekindlustase on IPX7, mis tähendab seda, et selle võib asetada kuni 1 m sügavusele vette ja seda kuni 30 minutiks. Saate kasutada seda nii duši all või isegi basseinis. Juhtmevaba ulatus on 20 m.

Nautige kuni 12 tundi mänguaega

Nautige kuni 12 tundi mänguaega

Helid jäävad selgeks isegi siis, kui muusika põhja keerate ja passiivradiaator aitab bassi võimendada. Saate kuni 12 tundi mänguaega ja aku täis laadimiseks kulub 6 tundi. Soovite pidu veelgi ägedamaks muuta? Paarige kõlar teise identse kõlariga ja nautige stereoheli.

Nautige LED-tulede rütmilist valgustust

Nautige LED-tulede rütmilist valgustust

Nautige peo meeleolule vastavat valgusetendust. Kõlari mõlemas otsas asuvad LED-tuled vilguvad koos muusika rütmiga.

Tehnilised andmed

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