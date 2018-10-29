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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAS5505/00

1 auhind

Lõõgastuge stiilselt

Lõõgastuge Bluetoothi kõlari abil, mis kaunistab iga kodu. Saate nautida 12 tundi mänguaega, rikkalikku heli ja mõnusat bassi. Villasegune kõlarikangas lisab rafineerituma mulje ja sisseehitatud mikrofon võimaldab teil teha käed-vabad kõnesid.

Kuva kõik eelised

Lõõgastuge stiilselt

  • Bluetooth®

  • 20 W väljundvõimsus

  • 12 tundi mänguaega

Vormi ja funktsiooni ideaalne harmoonia

Vormi ja funktsiooni ideaalne harmoonia

See kõlar näeb hea välja igal pool, kuhu selle panete. Reljeefsed nupud võimaldavad teil kontrollida nii taasesitust, Bluetoothi kui ka palju muud. Sissehitatud mikrofon võimaldab teha käed-vabad kõnesid. Lisaks saab kõlari aasa külge kinnitada mugava kanderihma.

12 h mänguaega. 3,5 h laadimisaega

12 h mänguaega. 3,5 h laadimisaega

Nautige trenni või minge pidulikule õhtusöögile. Ühe laadimisega saate 12 tundi mänguaega ja juhtmevaba ulatus on 20 m. Kõlari laadimiseks läbi komplektis oleva USB-C kaabli kulub 3,5 tundi.

Kvadrati kõlarikangas. Loodud spetsiaalselt heli läbilaskmiseks

See kõlar on kaetud esmaklassilise kõlarikangaga, mille on loonud tipptasemel tootja Kvadrat. See ilus villasegune materjal on helisid läbilaskev, võimaldades helidel vabalt kõlarist tuppa liikuda.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: AWARD-1679621

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Lahtiütlused

  1. IPX7 veekindlustase tähendab seda, et kõlarielementi saab asetada kuni 30 minutiks 1 meetri sügavusele vette. Kõlarikangas ei ole veekindel, kuid peab vastu mõnele vihmapiisale.