Vormi ja funktsiooni ideaalne harmoonia

See kõlar näeb hea välja igal pool, kuhu selle panete. Reljeefsed nupud võimaldavad teil kontrollida nii taasesitust, Bluetoothi kui ka palju muud. Sissehitatud mikrofon võimaldab teha käed-vabad kõnesid. Lisaks saab kõlari aasa külge kinnitada mugava kanderihma.