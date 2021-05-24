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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAS6305/00

4.8

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Pidutsege päeval ja öösel

See veekindel Bluetoothi kõlar tagab 20 tundi mänguaega, võimaldades teil hoida pidu pikemalt käimas. Tugev bass paneb kõik peolised ennast liigutama. Kõlari suuremahulist akut saab laadida nutiseadme kaudu, kasutades kõlaril olevat USB-porti.

Kuva kõik eelised

Pidutsege päeval ja öösel

  • Bluetooth®

  • 30 W väljundvõimsus

  • 20 tundi mänguaega

  • Sisseehitatud akupanga funktsioon

Veekindel ja minekuks valmis

Veekindel ja minekuks valmis

Selle kaasaskantava Bluetoothi kõlari veekindlustase on IPX7, mis tähendab seda, et selle võib asetada kuni 1 m sügavusele vette ja seda kuni 30 minutiks. Saate kasutada seda nii duši all või isegi basseinis. Juhtmevaba ulatus on 20 m.

20 tundi mänguaega Sisseehitatud akupanga funktsioon

20 tundi mänguaega Sisseehitatud akupanga funktsioon

4400 mAh taaslaetav liitiumioonaku tagab 20 tundi mänguaega ja seda saab laadida oma nutiseadmega, kasutades kõlari USB-porti. Aku täis laadimiseks kulub 6 tundi.

Mängige kõvasti. Paarige stereoheli jaoks

Mängige kõvasti. Paarige stereoheli jaoks

Kaks passiivradiaatorit tagavad võimsa bassi ja selge heli isegi kõrgetel sagedustel. Soovite pidu veelgi paremaks muuta? Paarige identse kõlariga ja nautige stereoheli. Lisaks vilguvad kõlarite LED-tuled vastavalt muusikale.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

24/05/2021

Lietuva

Lietuva

labai puiku

Man patinka kolonele ir jo apsvarsis gerai groja puiku veikia ir groja

Positiivsed omadused

pukus

Negatiivsed omadused

nera

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS6305 Belaidis garsiakalbis

Kasutamise kuupäev 2021-04-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS6305 Belaidis garsiakalbis

Kasutamise kuupäev 2021-04-24

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Positiivsed omadused

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2021-07-25

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2021-07-25

09/11/2021

Україна

Україна

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Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS6305 Бездротовий гучномовець

Kasutamise kuupäev 2021-07-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAS6305 Бездротовий гучномовець

Kasutamise kuupäev 2021-07-09

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.