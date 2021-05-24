30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Pidutsege päeval ja öösel
See veekindel Bluetoothi kõlar tagab 20 tundi mänguaega, võimaldades teil hoida pidu pikemalt käimas. Tugev bass paneb kõik peolised ennast liigutama. Kõlari suuremahulist akut saab laadida nutiseadme kaudu, kasutades kõlaril olevat USB-porti.
Bluetooth®
30 W väljundvõimsus
20 tundi mänguaega
Sisseehitatud akupanga funktsioon
Selle kaasaskantava Bluetoothi kõlari veekindlustase on IPX7, mis tähendab seda, et selle võib asetada kuni 1 m sügavusele vette ja seda kuni 30 minutiks. Saate kasutada seda nii duši all või isegi basseinis. Juhtmevaba ulatus on 20 m.
4400 mAh taaslaetav liitiumioonaku tagab 20 tundi mänguaega ja seda saab laadida oma nutiseadmega, kasutades kõlari USB-porti. Aku täis laadimiseks kulub 6 tundi.
Kaks passiivradiaatorit tagavad võimsa bassi ja selge heli isegi kõrgetel sagedustel. Soovite pidu veelgi paremaks muuta? Paarige identse kõlariga ja nautige stereoheli. Lisaks vilguvad kõlarite LED-tuled vastavalt muusikale.
4.8
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
dionisi
24/05/2021
Lietuva
labai puiku
Man patinka kolonele ir jo apsvarsis gerai groja puiku veikia ir groja
Positiivsed omadused
pukus
Negatiivsed omadused
nera
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS6305 Belaidis garsiakalbis
Kasutamise kuupäev 2021-04-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS6305 Belaidis garsiakalbis
Kasutamise kuupäev 2021-04-24
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Positiivsed omadused
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2021-07-25
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2021-07-25
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS6305 Бездротовий гучномовець
Kasutamise kuupäev 2021-07-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAS6305 Бездротовий гучномовець
Kasutamise kuupäev 2021-07-09