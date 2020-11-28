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  • Nautige jahedust.
  • Nautige jahedust.
  • Nautige jahedust.
  • Nautige jahedust.
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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõrvaklapid

TASH402BK/00

4.8
| (26) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet
Nautige jahedust.
Purustage isiklikke rekordeid, kasutades neid juhtmevabasid higikindlaid kõrvapealseid spordikõrvaklappe. Kerged ja mugavad kõrvaklapid tagavad ühe laadimisega kuni 20 tundi mänguaega. Jahutavad padjandid võimaldavad teil nautida jahedust ka siis, kui olukord kuumaks läheb.
Kuva kõik eelised

Ükskõik kui kuumaks olukord läheb.

Nautige jahedust.

  • 40 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvu katvad

  • Higi-/veekindlad

20 tundi mänguaega

See kõlar suudab esitada kuni 20 tundi katkematut heli muretuks nautimiseks, kui soovite teel olles muusikat kuulata.

40 mm neodüümist kõlarielemendid

Viige oma trennimuusika järgmisele tasemele. Täiuslikult seadistatud 40 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad energiat andva bassi. Suletud tagaosaga konstruktsioon võimaldab suurepärast passiivset mürasummutust. Saate kuulata oma muusikat kõvasti, ilma teisi häirimata.

Hingavad kõrvapadjandid. Kergesti eemaldatavad puhastamise jaoks

Need pehmed ja hingavad kõrvaklappide padjandid on täidetud jahutava geeliga. Nii jäävad kõrvaklapid alati jahedaks, olenemata sellest, kui palju trenni teete. Padjandeid saab puhastamise jaoks hõlpsasti eemaldada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

26

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

1

28/11/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki!

Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !

Positiivsed omadused

Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda

Negatiivsed omadused

Kabel ładowania starego typu USB (typu B)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Positiivsed omadused

jakosc, cena

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry wybór

Słuchawki bez żadnego problemu łączą się z urządzeniami. Do tego są bardzo wygodne i grają całkiem ok jak za tak niską cenę. Dla mnie strzał w dziesiątkę, zdecydowanie polecam każdemu.

Positiivsed omadused

Dobra cena, dobra jakość.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

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