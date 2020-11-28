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Tootmine lõpetatud
TASH402BL/00
40 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvu katvad
Higi-/veekindlad
See kõlar suudab esitada kuni 20 tundi katkematut heli muretuks nautimiseks, kui soovite teel olles muusikat kuulata.
Viige oma trennimuusika järgmisele tasemele. Täiuslikult seadistatud 40 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad energiat andva bassi. Suletud tagaosaga konstruktsioon võimaldab suurepärast passiivset mürasummutust. Saate kuulata oma muusikat kõvasti, ilma teisi häirimata.
Need pehmed ja hingavad kõrvaklappide padjandid on täidetud jahutava geeliga. Nii jäävad kõrvaklapid alati jahedaks, olenemata sellest, kui palju trenni teete. Padjandeid saab puhastamise jaoks hõlpsasti eemaldada.
4.8
5-st
26
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Mariuszzzz
28/11/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki!
Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !
Positiivsed omadused
Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda
Negatiivsed omadused
Kabel ładowania starego typu USB (typu B)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Positiivsed omadused
jakosc, cena
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobry wybór
Słuchawki bez żadnego problemu łączą się z urządzeniami. Do tego są bardzo wygodne i grają całkiem ok jak za tak niską cenę. Dla mnie strzał w dziesiątkę, zdecydowanie polecam każdemu.
Positiivsed omadused
Dobra cena, dobra jakość.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.