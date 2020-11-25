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  • Unustage kaablid.
  • Unustage kaablid.
  • Unustage kaablid.
  • Unustage kaablid.
  • Unustage kaablid.
  • Unustage kaablid.
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Tootmine lõpetatud

7000 seriesJuhtmeta kõrvaklapid

TAST702BK/00

4.9
| (14) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Unustage kaablid.
Need täielikult juhtmevabad kõrvasisesed spordikõrvaklapid ei pane teie higistamist tähelegi. IPX5 pritsmekindlus ja UV-puhastustehnoloogia tagavad alati värske tunde. Tänu kaasaskantavale laadimisümbrisele saate nautida kuni 24-tunnist mänguaega.
Kuva kõik eelised

Treenige vabalt.

Unustage kaablid.

  • 6 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Kõrvasisesed

  • 6+18 tundi mänguaega

  • Kindel sobivus

Pehmest kummist tiivakesed. Mugav ja kindel

Vahetatavad kummist otsikud tagavad ideaalse sobivuse. Paindlikud tiivakesed sobivad kindlalt teie kõrvadega. Vahet ei ole, kui palju te liigute, need spordikõrvaklapid jäävad sinna, kuhu need panite.

Täiuslik isolatsioon. Suurepärane passiivne mürasummutus

Vahet ei ole, kui palju te liigute, need kõrvaklapid jäävad sinna, kuhu need panite. Paindlikud tiivakesed sobivad kindlalt teie kõrvadega. Vahetatavad kummist otsikud väikeses, keskmises ja suures suuruses, tänu millele leiate endale ideaalse sobivuse.

Nutikas ühendamine. Leidke automaatselt oma Bluetoothi seade

Kasutajasõbralike nuppude abil saate muusika pausile panna ja kõnesid vastu võtta. Seda ilma nutitelefoni puudutamata. Bluetoothi sisselülitamisel on kõrvaklapid kohe ühendamiseks valmis. Pärast ühendamist jätavad kõrvaklapid meelde viimase seadme, millega neid ühendati.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

14

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Świetny sprzęt

Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5

Positiivsed omadused

bt 5.0, ipx5

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Positiivsed omadused

jakosc, cena

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

Polecam

[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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