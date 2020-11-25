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Tootmine lõpetatud
TAST702BK/00
6 mm elementide ja suletud tagaosaga
Kõrvasisesed
6+18 tundi mänguaega
Kindel sobivus
Vahetatavad kummist otsikud tagavad ideaalse sobivuse. Paindlikud tiivakesed sobivad kindlalt teie kõrvadega. Vahet ei ole, kui palju te liigute, need spordikõrvaklapid jäävad sinna, kuhu need panite.
Vahet ei ole, kui palju te liigute, need kõrvaklapid jäävad sinna, kuhu need panite. Paindlikud tiivakesed sobivad kindlalt teie kõrvadega. Vahetatavad kummist otsikud väikeses, keskmises ja suures suuruses, tänu millele leiate endale ideaalse sobivuse.
Kasutajasõbralike nuppude abil saate muusika pausile panna ja kõnesid vastu võtta. Seda ilma nutitelefoni puudutamata. Bluetoothi sisselülitamisel on kõrvaklapid kohe ühendamiseks valmis. Pärast ühendamist jätavad kõrvaklapid meelde viimase seadme, millega neid ühendati.
4.9
5-st
14
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Danio99
25/11/2020
Polska
Świetny sprzęt
Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5
Positiivsed omadused
bt 5.0, ipx5
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Positiivsed omadused
jakosc, cena
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Michał38
24/11/2020
Polska
Philipsi töötaja
Polecam
[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Tegelikud tulemused võivad varieeruda