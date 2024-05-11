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TAT1138BL/00
Kuulake oma helisid selgelt
Kuulake oma helisid täiuslikult. Need True Wireless kõrvaklapid kasutavad 13 mm draivereid küllusliku heli ja tugeva bassi ning AI-mikrofoni selgete kõnede jaoks. IPX4 pritsme- ja higikindlus ning tasku mahtuv laadimisalus 15-tunniseks mängimiseks.
Selge kõnekvaliteet
13 mm draiverid võimsa bassi jaoks
Ergonoomiline disain mugavuse huvides
IPX4 vee-/higikindlustase
Kuulake oma helisid just nii, nagu need on mõeldud kõlama. Need kõrvaklapid kasutavad kohandatud disainiga 13 mm dünaamilisi draivereid, et pakkuda teile imelist kuulamiskogemust. Draiverite suur võimsustaluvus täiustab dünaamikat ja bassi, nii et ükski takt ei jää teil märkamata.
Olenemata sellest, kui pikk teie päev on, on need kõrvaklapid alati teiega. Käepärane taskuformaadis laadimisümbris pakub 5 tundi mänguaega ja 10 lisatundi.
Ärge laske maailma helidel oma kuulamist segada. Nendel kõrvaklappidel on AI-mikrofon, mis kasutab täiustatud AI-algoritmi, et filtreerida välja müra, mida te ei taha kuulda, ja tagab selge kõne kvaliteedi. Kuulake üksteist iga kord selgelt.
3.5
5-st
4
Auhinnad
demiudg
11/05/2024
Україна
Kinnitatud ostja
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Positiivsed omadused
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Negatiivsed omadused
відсутність індикації заряду на кейсі.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Kasutamise kuupäev 2023-04-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Kasutamise kuupäev 2023-04-11
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Kasutamise kuupäev 2024-01-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Kasutamise kuupäev 2024-01-27
Kojiko
15/04/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
See arvustus tehti tootele TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Kasutamise kuupäev 2025-04-15
See arvustus tehti tootele TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Kasutamise kuupäev 2025-04-15
Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.