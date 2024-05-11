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Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT1138WT/00

3.5

| (4) Auhinnad

Saadaval

Mustad
Mustad
Sinine
Sinine
Valge
Valge

Kuulake oma helisid selgelt

Kuulake oma helisid täiuslikult. Need True Wireless kõrvaklapid kasutavad 13 mm draivereid küllusliku heli ja tugeva bassi ning AI-mikrofoni selgete kõnede jaoks. IPX4 pritsme- ja higikindlus ning tasku mahtuv laadimisalus 15-tunniseks mängimiseks.

Kuva kõik eelised

Kuulake oma helisid selgelt

  • Selge kõnekvaliteet

  • 13 mm draiverid võimsa bassi jaoks

  • Ergonoomiline disain mugavuse huvides

  • IPX4 vee-/higikindlustase

Kohandatud 13 mm draiverid täidlase heli ja jõulise bassi jaoks

Kuulake oma helisid just nii, nagu need on mõeldud kõlama. Need kõrvaklapid kasutavad kohandatud disainiga 13 mm dünaamilisi draivereid, et pakkuda teile imelist kuulamiskogemust. Draiverite suur võimsustaluvus täiustab dünaamikat ja bassi, nii et ükski takt ei jää teil märkamata.

Ei mingit muret. Koos korpusega kuni 15 tundi mänguaega

Olenemata sellest, kui pikk teie päev on, on need kõrvaklapid alati teiega. Käepärane taskuformaadis laadimisümbris pakub 5 tundi mänguaega ja 10 lisatundi.

AI MIC tagab selge kõne kvaliteedi

Ärge laske maailma helidel oma kuulamist segada. Nendel kõrvaklappidel on AI-mikrofon, mis kasutab täiustatud AI-algoritmi, et filtreerida välja müra, mida te ei taha kuulda, ja tagab selge kõne kvaliteedi. Kuulake üksteist iga kord selgelt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.5

5-st

4

Auhinnad

4
3
1

11/05/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Positiivsed omadused

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Negatiivsed omadused

відсутність індикації заряду на кейсі.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Kasutamise kuupäev 2023-04-11

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Kasutamise kuupäev 2023-04-11

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Kasutamise kuupäev 2024-01-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Kasutamise kuupäev 2024-01-27

15/04/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

See arvustus tehti tootele TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Kasutamise kuupäev 2025-04-15

See arvustus tehti tootele TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Kasutamise kuupäev 2025-04-15

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