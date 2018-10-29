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Tootmine lõpetatud
TAT4507WT/00
Ükski noot ei lähe kaduma.
Need tõelised juhtmeta kõrvaklapid koos 10 mm draiverite ja Hybrid Active mürasummutusega võimaldavad teil kuulda olulisi helisid. Hokikepi disain, IPX4 pritsme- ja higikindlus ning taskusõbralik laadimisümbris 24-tunniseks esitusajaks.
Hübriidne aktiivne mürasummutus
2 x 2 mikrofoni häälkõnede jaoks
Taskusse mahtuv laadimiskott
IPX4 vee-/higikindlustase
Nendel kõrvaklappidel on hübriidne aktiivne mürasummutus, mis filtreerib välja müra, mida te kuulda ei taha. Tähelepanurežiim tähendab, et saate välismaailmaga taas ühenduse, kui vaja. Ideaalne viis avaldada austust oma lemmikhelidele!
Kõrvaklappidel on kaks mikrofoni ja mürakatkestuse algoritm, mis loob suurepärase kõneselguse. Mõlemas klapis kahe kiirega mikrofonid, vähendavad ümbritsevat müra, et te üksteist selgelt kuuleksite. Nii suhtlete iga kord selgelt!
Need mugavad kõrvaklapid sobituvad kindlalt kõrvakanalisse, luues täiusliku tihendi, mis vähendab välist müra. Nii et kuulete igat lööki ja sõna! Nautige tõelist mugavust kolmes suuruses pehmete ja vahetatavate silikoonist otsikutega.
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