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Tootmine lõpetatud

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT4507WT/00

Saadaval

Hõbedane
Hõbedane
Valge
Valge

Ükski noot ei lähe kaduma.

Need tõelised juhtmeta kõrvaklapid koos 10 mm draiverite ja Hybrid Active mürasummutusega võimaldavad teil kuulda olulisi helisid. Hokikepi disain, IPX4 pritsme- ja higikindlus ning taskusõbralik laadimisümbris 24-tunniseks esitusajaks.

Kuva kõik eelised

Ükski noot ei lähe kaduma.

  • Hübriidne aktiivne mürasummutus

  • 2 x 2 mikrofoni häälkõnede jaoks

  • Taskusse mahtuv laadimiskott

  • IPX4 vee-/higikindlustase

Hübriidne aktiivne mürasummutus

Hübriidne aktiivne mürasummutus

Nendel kõrvaklappidel on hübriidne aktiivne mürasummutus, mis filtreerib välja müra, mida te kuulda ei taha. Tähelepanurežiim tähendab, et saate välismaailmaga taas ühenduse, kui vaja. Ideaalne viis avaldada austust oma lemmikhelidele!

2 x2 mikrofoni häälkõnede jaoks

2 x2 mikrofoni häälkõnede jaoks

Kõrvaklappidel on kaks mikrofoni ja mürakatkestuse algoritm, mis loob suurepärase kõneselguse. Mõlemas klapis kahe kiirega mikrofonid, vähendavad ümbritsevat müra, et te üksteist selgelt kuuleksite. Nii suhtlete iga kord selgelt!

Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus

Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus

Need mugavad kõrvaklapid sobituvad kindlalt kõrvakanalisse, luues täiusliku tihendi, mis vähendab välist müra. Nii et kuulete igat lööki ja sõna! Nautige tõelist mugavust kolmes suuruses pehmete ja vahetatavate silikoonist otsikutega.

Tehnilised andmed

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  1. Mänguaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.