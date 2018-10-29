Hübriidne aktiivne mürasummutus

Nendel kõrvaklappidel on hübriidne aktiivne mürasummutus, mis filtreerib välja müra, mida te kuulda ei taha. Tähelepanurežiim tähendab, et saate välismaailmaga taas ühenduse, kui vaja. Ideaalne viis avaldada austust oma lemmikhelidele!