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  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
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  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
  • Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

TAT6908BK/00

Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda
Naudi oma muusikat. Armasta oma podcaste. Valmista lõunat. Need müra summutavad juhtmevabad kõrvaklapid pakuvad suurepärast heli ja kohandatavaid kuulamisrežiime, mis aitavad sul näost-näkku vestlusi paremini kuulda. Lisaks on nad super mugavad.
Kuva kõik eelised

Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda

  • Detailne, loomulik heli

  • Mürasummutus Pro

  • Conversation Hearing vestluse kuulamine

  • Selgemad kõned liikvel olles

Sukelduge Noise Canceling Pro-ga

Sukelduge Noise Canceling Pro-ga

Nautige kaasahaaravamat kogemust mürasummutusega, mis blokeerib segamatuks kuulamiseks välise müra. Kui soovite kuulda, mis teie ümber toimub, aktiveerige Awareness Mode kohaloleku režiim. Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu saate reguleerida mürasummutustasemeid või lülitada sisse tuulemüra vähenduse.

Conversation Hearing vestluse kuulamise režiim näost-näkku vestluste jaoks

Conversation Hearing vestluse kuulamise režiim näost-näkku vestluste jaoks

Näost näkku vestlemiseks aitavad need kõrvaklapid teil teist inimest paremini kuulda! Conversation Hearing vestluse kuulmise režiimi aktiveerimiseks vajutage lihtsalt vasakut kõrvaklappi või kasutage Philipsi kõrvaklappide rakendust. Kiirt kujundavad mikrofonid püüavad kinni teie ees oleva inimese hääle ning mürasummuti filtreerib samal ajal ümbritsevad helid.

Isiklik Minu My Hearing kuulmise režiim.Teostage rakendusesisene kuulmise test!

Isiklik Minu My Hearing kuulmise režiim.Teostage rakendusesisene kuulmise test!

Lihtne kuulmistest Philipsi kõrvaklappide rakenduses võimaldab teil luua isikliku kuulmisrežiimi, mis on häälestatud vastavalt sellele, kuidas te kummaski kõrvas erinevaid sagedusi kuulete. Seejärel saate rakenduse abil oma kohandatud profiili kohandada või vasakut ja paremat kõrvaklappi igal ajal eraldi reguleerida.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.