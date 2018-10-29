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TAT6908BK/00
Detailne, loomulik heli
Mürasummutus Pro
Conversation Hearing vestluse kuulamine
Selgemad kõned liikvel olles
Nautige kaasahaaravamat kogemust mürasummutusega, mis blokeerib segamatuks kuulamiseks välise müra. Kui soovite kuulda, mis teie ümber toimub, aktiveerige Awareness Mode kohaloleku režiim. Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu saate reguleerida mürasummutustasemeid või lülitada sisse tuulemüra vähenduse.
Näost näkku vestlemiseks aitavad need kõrvaklapid teil teist inimest paremini kuulda! Conversation Hearing vestluse kuulmise režiimi aktiveerimiseks vajutage lihtsalt vasakut kõrvaklappi või kasutage Philipsi kõrvaklappide rakendust. Kiirt kujundavad mikrofonid püüavad kinni teie ees oleva inimese hääle ning mürasummuti filtreerib samal ajal ümbritsevad helid.
Lihtne kuulmistest Philipsi kõrvaklappide rakenduses võimaldab teil luua isikliku kuulmisrežiimi, mis on häälestatud vastavalt sellele, kuidas te kummaski kõrvas erinevaid sagedusi kuulete. Seejärel saate rakenduse abil oma kohandatud profiili kohandada või vasakut ja paremat kõrvaklappi igal ajal eraldi reguleerida.
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