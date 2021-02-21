TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
  • Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete

Tootmine lõpetatud

8000 seriesTäielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete
Nautige rikkalikku ja detailset heli või olge kontaktis ümbritsevaga. Need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid on varustatud aktiivse mürasummutuse tehnoloogia ja teadlikkuse režiimiga, mis võimaldab teil alati kontrollida seda, mida kuulata soovite. Kõrgetasemeline disain teeb nendest kõrvaklappidest tõelise pilgupüüdja.
Kuva kõik eelised

Armastage, mida kuulate. Armastage, mida näete

  • 13 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Bluetooth®

  • Mustad

Hübriidne aktiivne mürasummutus. Keskenduge soovitule

Hübriidne aktiivne mürasummutus. Keskenduge soovitule

Kui tahate sajaprotsendiliselt muusikasse süveneda, siis need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid aitavad teil seda saavutada. Üks väline mikrofon ja üks sisemine mikrofon töötavad koos, et filtreerida väljastpoolt tulevat müra. Kui soovite, saate teadlikkuse režiimi abil tagasi pärismaailma tulla.

Detailne ja laiaulatuslik heli ning võimas bass

Detailne ja laiaulatuslik heli ning võimas bass

Ideaalselt häälestatud 13 mm elemendid tagavad võimsa bassi ja vapustava selguse iga muusikapala jaoks. Kui eemaldate kõrvaklapi kõrvast, jääb muusika pausile. Kuulamise jätkamiseks pange kõrvaklapp tagasi kõrva.

Kompaktne laadimisümbris. Saage kuni 24 tundi mänguaega

Kompaktne laadimisümbris. Saage kuni 24 tundi mänguaega

Laadimisümbrist saate laadida nii juhtmevabalt kui ka läbi USB-C pordi. Täielikult laetud ümbris tagab 18 tundi mänguaega. Pärast laadimist mängivad kõrvaklapid kuni 6 tundi (5 tundi, kui aktiivne mürasummutus on sees). 15-minutiline kiirlaadimine annab ühe lisatunni.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-1679621

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.3

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Positiivsed omadused

Vse

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.