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Tootmine lõpetatud
13 mm elementide ja suletud tagaosaga
Bluetooth®
Mustad
Kui tahate sajaprotsendiliselt muusikasse süveneda, siis need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid aitavad teil seda saavutada. Üks väline mikrofon ja üks sisemine mikrofon töötavad koos, et filtreerida väljastpoolt tulevat müra. Kui soovite, saate teadlikkuse režiimi abil tagasi pärismaailma tulla.
Ideaalselt häälestatud 13 mm elemendid tagavad võimsa bassi ja vapustava selguse iga muusikapala jaoks. Kui eemaldate kõrvaklapi kõrvast, jääb muusika pausile. Kuulamise jätkamiseks pange kõrvaklapp tagasi kõrva.
Laadimisümbrist saate laadida nii juhtmevabalt kui ka läbi USB-C pordi. Täielikult laetud ümbris tagab 18 tundi mänguaega. Pärast laadimist mängivad kõrvaklapid kuni 6 tundi (5 tundi, kui aktiivne mürasummutus on sees). 15-minutiline kiirlaadimine annab ühe lisatunni.
Auhinnad
4.3
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
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See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Positiivsed omadused
Vse
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See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
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See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke