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Tootmine lõpetatud

Juhtmevabad kõrvaklapid

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet
Loodud just teile
Nautige oma muusikat mugavalt. Need kõrvasisesed kõrvaklapid pakuvad tõelist vabadust ja kompaktne disain tagab kindla sobivuse. Saate nautida kuni 12 tundi mänguaega tänu väikesele laadimisümbrisele, mis mahub kergesti taskusse või kotti.
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Loodud just teile

  • 6 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Bluetooth®

  • Mustad

Nautige tänu laadimisümbrisele kuni 12 tundi mänguaega

Ühe laadimisega saate nautida kuni kolm tundi mänguaega. Kui lähete välja täielikult laetud ümbrisega, saate mitme laadimisega lisada veel 9 tundi. Lihtsalt sisestage kõrvaklapid uuesti ümbrisesse, kui need laadimist vajavad. Täielikuks laadimiseks kulub 2 tundi.

Nutikas kõrva jälgiv disain.

Tänu tihedale sobivusele ja kergele disainile on muusika kuulamine tõeline nauding.

6 mm neodüümist kõlarielemendid. Tugev heli, esiletungiv bass

6 mm neodüümist kõlarielemendid võimaldavad tugevat heli ja esiletungivat bassi. Ovaalse kujuga helikanalid tagavad maksimaalse passiivse mürasummutuse. Monorežiim võimaldab jätta ühe kõrva vabaks, kui soovite kuulata ka ümbritsevaid helisid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

28

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

3

30/06/2021

Polska

Polska

10/10

Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.

See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

super jakość

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Positiivsed omadused

jakość dźwieku, cena

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Idealne

Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.

Positiivsed omadused

Wygodne, dobra jakość dźwięku.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.