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Tootmine lõpetatud
TAUT102BK/00
6 mm elementide ja suletud tagaosaga
Bluetooth®
Mustad
Ühe laadimisega saate nautida kuni kolm tundi mänguaega. Kui lähete välja täielikult laetud ümbrisega, saate mitme laadimisega lisada veel 9 tundi. Lihtsalt sisestage kõrvaklapid uuesti ümbrisesse, kui need laadimist vajavad. Täielikuks laadimiseks kulub 2 tundi.
Tänu tihedale sobivusele ja kergele disainile on muusika kuulamine tõeline nauding.
6 mm neodüümist kõlarielemendid võimaldavad tugevat heli ja esiletungivat bassi. Ovaalse kujuga helikanalid tagavad maksimaalse passiivse mürasummutuse. Monorežiim võimaldab jätta ühe kõrva vabaks, kui soovite kuulata ka ümbritsevaid helisid.
4.6
5-st
28
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
Zakor
30/06/2021
Polska
10/10
Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.
See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
super jakość
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Positiivsed omadused
jakość dźwieku, cena
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Domcio8
24/11/2020
Polska
Idealne
Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.
Positiivsed omadused
Wygodne, dobra jakość dźwięku.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe