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TAV2000FB/00
Klassikaline disain, nüüdisaegne heli
FM-digitaalhäälestus
Bluetooth® 5.4
Kasutaja vahetatav aku
Klassikaline disain püüab pilku, soe kõla võidab südame. See kaasaskantav raadio toob tagasi 1950ndate raadiotele omase ümara joone ja keeratava helitugevusnupu ning selle 2,5-tolline täisulatusega draiver pakub sooja ja üllatavalt võimsat heli. See raadio on ideaalne kombinatsioon retrolikust võlust ja innovatsioonist.
Muusika, uudised, draama või sport? Olenemata sellest, mida teile kuulata meeldib, edastab see FM-raadio tänu oma teleskoopantennile kristallselget heli. Digitaalne häälestus muudab lemmikjaamade leidmise ülilihtsaks – saate salvestada 20 jaama ja kaks lemmikut kiirpääsunuppudele määrata. Need raadio esiküljel asuvad nupud on tähistatud numbritega 1 ja 2.
See klassikalise välimusega raadio on enamat kui lihtsalt raadio. Bluetooth® 5.4 ühenduvus võimaldab voogedastada nutiseadmest raadiosse netisaateid, esitlusloendeid ja muud. Ühendus on stabiilne ja heli kvaliteetne ka siis, kui esitusloendit voogedastatakse teises toas olevast telefonist.
Arvustused
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