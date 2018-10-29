Bluetooth® 5.4 töökindlaks suure ulatusega ühenduseks

See klassikalise välimusega raadio on enamat kui lihtsalt raadio. Bluetooth® 5.4 ühenduvus võimaldab voogedastada nutiseadmest raadiosse netisaateid, esitlusloendeid ja muud. Ühendus on stabiilne ja heli kvaliteetne ka siis, kui esitusloendit voogedastatakse teises toas olevast telefonist.