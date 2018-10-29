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Uus
TAV5000/10
The Stevie Pro
Lase muusikal kõlada selle retrostiilis Bluetooth®-plaadimängijaga, millel on sisseehitatud 2-ribalised kõlarid. Stevie Pro pakub mängitavatele plaatidele ja voogedastatavatele lugudele võimsamat, selgemat ja ruumikamat stereoheli.
Retrodisain, moodne heli
2 kiirusega plaadimängija
Bluetooth® 6.0
Kaheribalised bassireflekskõlarid
See võib küll välja näha nagu teie onu plaadimängija, kuid selle rikkalik ja soe heli ning tänapäevased funktsioonid on igati ajakohased. Kõik-ühes disain sobib suurepäraselt kirjutuslauale või kapile ning lisaks saate nautida Bluetooth®-i mugavust ja kasutada vinüülplaatide kuulamisel meie käepärast kaasrakendust.
The Stevie Pro oskab asja käima tõmmata. Sisseehitatud kaheribalised bassireflekskõlarid täidavad õhu võimsate kõrgete helide, väljendusrikaste keskmiste sageduste ning sügava ja jõulise bassiga. Dünaamika on täpne, helipilt lai ning väljundvõimsusest piisab väikese ruumi heliga täitmiseks.
Plaadikastidest leitud pärlitest kuni teie hinnatuimate piiratud väljaanneteni – survevalualumiiniumist taldrikul saate vinüülplaate mängida kiirusega 33 1/3 või 45 p/min. Vastukaaluga alumiiniumist helipea vars ja vahetatav Audio-Technica nõel järgivad vagusid täpselt ning automaatne stopp takistab plaatidel pärast lõppu edasi pöörlemast.
Arvustused
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Auracast™-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid.