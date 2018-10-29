Toonane välimus, tänapäevane heli

See võib küll välja näha nagu teie onu plaadimängija, kuid selle rikkalik ja soe heli ning tänapäevased funktsioonid on igati ajakohased. Kõik-ühes disain sobib suurepäraselt kirjutuslauale või kapile ning lisaks saate nautida Bluetooth®-i mugavust ja kasutada vinüülplaatide kuulamisel meie käepärast kaasrakendust.