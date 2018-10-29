The Tina

Kogu süda. Kogu hing. Anna oma armastatud muusikale jõudu selle universaalse Bluetooth®-plaadimängijaga, mis pöörleb, voogedastab ja häälestub ka raadiole. Saad endale pilkupüüdva retrohõngulise välimuse ja võimsate sisseehitatud kõlaritega võimsa stereoheli.