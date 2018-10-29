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TAV9000D/10
Retrolik kujundus, tänapäevane heli
240 W max (120 W RMS)
2 kiirusega vinüülimängija
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Julged sajandi keskpaiga välimus viitavad 1930. ja 1950. aastate legendaarsele Philipsi raadiote disainile, samal ajal kui rikkalik võimas heli viib teid siin ja praegu. Retrohõngulised detailid, nagu puidust välisilme ja kulbikujuline kõlarivõre, sobivad ideaalselt kokku kaasaegsete mugavustega, nagu Bluetooth® ja meie praktiline kaasrakendus.
Saate voogedastuse või raadio kuulamise ajal rikkaliku, sooja max 240 W (120 W RMS) heli ja plaatide keerutamisel max 120 W (60 W RMS) heli. Kaks suurt draiverit ja kaks kõrgsageduskõlarit saab kombineerida bassikõlari ja bassipeegeldusega portidega, et täita õhk kõrgete helide, väljendusrikaste keskmiste ja kontrollitud, võimsate madalate helidega.
Valualumiiniumist plaadil saab vinüüli keerata 33 1/3 või 45 p/min ja tolmukate on eemaldatav, kui soovite kasutada Tinat ilma selleta. Vastukaaluga helipea alumiiniumvars ja vibratsioonivastane mehhanism tagavad, et vahetatav Audio-Technica nõel jälgib täpselt soont: maksimaalse helitugevusega hüppavad pidutsejad, kuid teie plaadid mitte.
Arvustused
Sõnamärk Bluetooth® ja selle logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Sõnamärk Auracast™ ja selle logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.