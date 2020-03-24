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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõlar

TAVS500/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Mõnus tunnetus

Meeldiv disain ja jalgu liikuma panev heli. See suur retrostiilis Bluetoothiga kõlar pakub 10 tundi mänguaega, võimsat bassi ja aux-sisendit, millega saab ühendada mis tahes allika. Autentsed 1950-ndate detailid lisavad ajatut maagiat.

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Mõnus tunnetus

  • Bluetooth®

  • 10 W väljundvõimsus

  • 10 tundi mänguaega

Vintage puidust korpus. 1950-ndate detailid

See retrostiilis Bluetoothiga kõlar on pärit justkui otse 1950-ndatest. Vintage puidust korpus, messinguvärvi helinupp ja kõlari võre. Detailid on pärit ajast, kui jazz oli äge ja rokk oli alles lapsekingades.

10 tundi mänguaega

Täislaetud aku tagab 10 tundi mänguaega. Laadimine võtab aega 4 tundi ja tänu komplektis olevale micro-USB-kaablile on see ka lihtne. Kõlari ühendamiseks vajutage seadmel olevat Bluetoothi nuppu.

Selge ja detailne heli. 3-tolline täisulatusega kõlar

Alates hip-hopist kuni elektroonilise tantsumuusikani. Hoolimata kõlari retrodisainist mängib see ka kõike muud peale jazz-muusika. 3-tolline täisulatusega kõlar tagab selge ja detailse heli mis tahes muusikastiili korral. Bassipeegeldusega port täidab madalad helid, tagades võimsa bassi esituse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Positiivsed omadused

Super wygląd i dźwięk

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2019-11-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2019-11-24

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.