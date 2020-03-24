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Tootmine lõpetatud
Mõnus tunnetus
Meeldiv disain ja jalgu liikuma panev heli. See suur retrostiilis Bluetoothiga kõlar pakub 10 tundi mänguaega, võimsat bassi ja aux-sisendit, millega saab ühendada mis tahes allika. Autentsed 1950-ndate detailid lisavad ajatut maagiat.
Bluetooth®
10 W väljundvõimsus
10 tundi mänguaega
See retrostiilis Bluetoothiga kõlar on pärit justkui otse 1950-ndatest. Vintage puidust korpus, messinguvärvi helinupp ja kõlari võre. Detailid on pärit ajast, kui jazz oli äge ja rokk oli alles lapsekingades.
Täislaetud aku tagab 10 tundi mänguaega. Laadimine võtab aega 4 tundi ja tänu komplektis olevale micro-USB-kaablile on see ka lihtne. Kõlari ühendamiseks vajutage seadmel olevat Bluetoothi nuppu.
Alates hip-hopist kuni elektroonilise tantsumuusikani. Hoolimata kõlari retrodisainist mängib see ka kõike muud peale jazz-muusika. 3-tolline täisulatusega kõlar tagab selge ja detailse heli mis tahes muusikastiili korral. Bassipeegeldusega port täidab madalad helid, tagades võimsa bassi esituse.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Positiivsed omadused
Super wygląd i dźwięk
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2019-11-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2019-11-24