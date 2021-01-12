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Tootmine lõpetatud
Ikoonilised võnked
Selles võrgutoitel töötavas Bluetoothiga raadios kohtuvad 1950ndate stiil ja modernne jõudlus. Puidust korpus, vasest kontrollnupud ja kohandatava valgusega ekraan teevad sellest tõelise disainielemendi. Lisaks tagab digitaaltuuner kristallselge heli.
Bluetooth®
20 W väljundvõimsus
Vaskset tooni kõlari võre laseb muusikal vabalt voolata
See Bluetoothiga raadio on austusavalduseks Philips Philetta 254 lauapealsele raadiole. Vintage puidust korpusest lausa õhkab selle ajastu sarmi. 1950ndate detailidega nupud ja kõlari võre viivad teid tagasi aega, mil jazz ja rokk vallutasid edetabeleid.
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Positiivsed omadused
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAVS700 Оригінальне радіо
Kasutamise kuupäev 2019-12-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAVS700 Оригінальне радіо
Kasutamise kuupäev 2019-12-12
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Positiivsed omadused
Dizajn kvaliteta zvuk
Negatiivsed omadused
Ništa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAVS700 Originalni radio
Kasutamise kuupäev 2020-08-25
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAVS700 Originalni radio
Kasutamise kuupäev 2020-08-25
Bazzy
10/09/2020
România
Splendid
Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.
See arvustus tehti tootele TAVS700 Radio original
Kasutamise kuupäev 2019-08-10
See arvustus tehti tootele TAVS700 Radio original
Kasutamise kuupäev 2019-08-10