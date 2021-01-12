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Tootmine lõpetatud

Originaalraadio

TAVS700/10

5

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Ikoonilised võnked

Selles võrgutoitel töötavas Bluetoothiga raadios kohtuvad 1950ndate stiil ja modernne jõudlus. Puidust korpus, vasest kontrollnupud ja kohandatava valgusega ekraan teevad sellest tõelise disainielemendi. Lisaks tagab digitaaltuuner kristallselge heli.

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Ikoonilised võnked

  • Bluetooth®

  • 20 W väljundvõimsus

Vaskset tooni kõlari võre laseb muusikal vabalt voolata

Vaskset tooni kõlari võre laseb muusikal vabalt voolata

Vintage puidust korpus. 1950-ndate detailid

See Bluetoothiga raadio on austusavalduseks Philips Philetta 254 lauapealsele raadiole. Vintage puidust korpusest lausa õhkab selle ajastu sarmi. 1950ndate detailidega nupud ja kõlari võre viivad teid tagasi aega, mil jazz ja rokk vallutasid edetabeleid.

Kaal: 2,55 kg

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Positiivsed omadused

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAVS700 Оригінальне радіо

Kasutamise kuupäev 2019-12-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAVS700 Оригінальне радіо

Kasutamise kuupäev 2019-12-12

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Positiivsed omadused

Dizajn kvaliteta zvuk

Negatiivsed omadused

Ništa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAVS700 Originalni radio

Kasutamise kuupäev 2020-08-25

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAVS700 Originalni radio

Kasutamise kuupäev 2020-08-25

10/09/2020

România

România

Splendid

Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.

See arvustus tehti tootele TAVS700 Radio original

Kasutamise kuupäev 2019-08-10

See arvustus tehti tootele TAVS700 Radio original

Kasutamise kuupäev 2019-08-10

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.