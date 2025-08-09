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Tapab kuni 99,9% bakteritest**
Tugevad desinfitseerivad omadused
Philipsi UV-puhastuskapsel töötleb raseerimispea pinda UV-valgusega. Sellel on kolm sisseehitatud UV-C LED-lampi võimsa 275 nm lainepikkusega, mis tapab kuni 99,9% bakteritest**, et tagada puhas ja hügieeniline raseerimine.
UV-puhastuskapsel kasutab UV-C valgust. Oma lühikese lainepikkuse tõttu on UV-C valgus hea desinfitseerija. UV-C tapab tõhusalt mikroorganisme, mis teeb sellest tõhusa vahendi esemete, pindade ja ruumide ohutuks desinfitseerimiseks.
UV-puhastuskapsel sobib järgmistele pardlite seeriatele: 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige ja i9000 Prestige Ultra.
5.0
5-st
38
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
szejk
09/08/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Positiivsed omadused
Jakość wykonania, niezawodność
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Positiivsed omadused
Dobra cena i super produkt
Negatiivsed omadused
Nie znalazłem żadnej wady
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
UV kapsli kasutamisel
Tapab 10 minuti jooksul pardli pinnal 99,9% järgmistest bakteritest: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bacteria, testitud kolmanda osapoole laboris