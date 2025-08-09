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  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
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  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
  • Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist

TarvikudUV-puhastuskapsel

UVC10/00

5
| (38) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist
Nautige iga päev puhast ja hügieenilist raseerimist, kasutades UV-puhastuskapslit, mis tapab kuni 99,9% bakteritest**.
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Tapab kuni 99,9% bakteritest**

Nautige iga päev hügieenilisemat* raseerimist

  • Tapab kuni 99,9% bakteritest**

  • Tugevad desinfitseerivad omadused

Tapab kuni 99,9% bakteritest**

Tapab kuni 99,9% bakteritest**

Philipsi UV-puhastuskapsel töötleb raseerimispea pinda UV-valgusega. Sellel on kolm sisseehitatud UV-C LED-lampi võimsa 275 nm lainepikkusega, mis tapab kuni 99,9% bakteritest**, et tagada puhas ja hügieeniline raseerimine.

Tugevad desinfitseerivad omadused

Tugevad desinfitseerivad omadused

UV-puhastuskapsel kasutab UV-C valgust. Oma lühikese lainepikkuse tõttu on UV-C valgus hea desinfitseerija. UV-C tapab tõhusalt mikroorganisme, mis teeb sellest tõhusa vahendi esemete, pindade ja ruumide ohutuks desinfitseerimiseks.

UV-puhastuskapsli sobivus

UV-puhastuskapsli sobivus

UV-puhastuskapsel sobib järgmistele pardlite seeriatele: 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige ja i9000 Prestige Ultra.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

38

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/08/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.

Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

07/03/2025

Polska

Polska

Jakość, funkcjonalność, wykonanie

Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.

Positiivsed omadused

Jakość wykonania, niezawodność

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

14/02/2025

Polska

Polska

Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś

Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.

Positiivsed omadused

Dobra cena i super produkt

Negatiivsed omadused

Nie znalazłem żadnej wady

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. UV kapsli kasutamisel

  2. Tapab 10 minuti jooksul pardli pinnal 99,9% järgmistest bakteritest: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bacteria, testitud kolmanda osapoole laboris