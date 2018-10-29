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  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
  • Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav

Tootmine lõpetatud

Asendusfilter kraanile kinnitatava veepuhasti jaoks

WP3961

Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav
See eemaldab hõbedaga kaetud aktiivsüsiniksüsteemi abil veest kloori ja mustuse, parandades nii teie joogiks ja toiduvalmistamiseks kasutatava vee maitset.
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Pure Taste'i filter

Parema maitsega vesi on lihtsalttehtav

  • Pure Taste'i

Pure Taste'i filter, et vesi oleks puhtam ja maitseks paremini

Pure Taste'i filter eemaldab teie kraaniveest ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad, samuti suurema sade, tagades nii puhtama ja parema maitsega vee joomiseks, toidu valmistamiseks ning puu- ja köögiviljade pesemiseks. Peale selle aitab hõbedaga kaetud aktiivsüsiniksüsteem ära hoida bakterite levikut filtris ja nii võite olla veelgi kindlam oma vee puhtuses.

Hi-Flow-funktsioon maksimaalse voolukiirusega 2 l minutis

Selle kompaktse veepuhastaja maksimaalne voolukiirus on 2 liitrit minutis, mis on võrreldes filtreerimata veevoo tavakiirusega pisut aeglasem. Kui keerate veejoa regulaatori kangikest, saate hõlpsalt valida kas veejoa, piserdava filtreerimata või piserdava filtreeritud veejoa.

Täiustatud Quick Twisti mehhanism filtri hõlpsaks vahetamiseks

Täiustatud Quick Twisti filtri vahetamise mehhanism muudab filtri vahetamise kiireks, lihtsaks ja turvaliseks, tänu millele on teie veepuhasti tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.

Tehnilised andmed

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