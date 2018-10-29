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Tootmine lõpetatud
WP3961
Pure Taste'i
Pure Taste'i filter eemaldab teie kraaniveest ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad, samuti suurema sade, tagades nii puhtama ja parema maitsega vee joomiseks, toidu valmistamiseks ning puu- ja köögiviljade pesemiseks. Peale selle aitab hõbedaga kaetud aktiivsüsiniksüsteem ära hoida bakterite levikut filtris ja nii võite olla veelgi kindlam oma vee puhtuses.
Selle kompaktse veepuhastaja maksimaalne voolukiirus on 2 liitrit minutis, mis on võrreldes filtreerimata veevoo tavakiirusega pisut aeglasem. Kui keerate veejoa regulaatori kangikest, saate hõlpsalt valida kas veejoa, piserdava filtreerimata või piserdava filtreeritud veejoa.
Täiustatud Quick Twisti filtri vahetamise mehhanism muudab filtri vahetamise kiireks, lihtsaks ja turvaliseks, tänu millele on teie veepuhasti tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.
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