Pure Taste'i filter, et vesi oleks puhtam ja maitseks paremini

Pure Taste'i filter eemaldab teie kraaniveest ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad, samuti suurema sade, tagades nii puhtama ja parema maitsega vee joomiseks, toidu valmistamiseks ning puu- ja köögiviljade pesemiseks. Peale selle aitab hõbedaga kaetud aktiivsüsiniksüsteem ära hoida bakterite levikut filtris ja nii võite olla veelgi kindlam oma vee puhtuses.