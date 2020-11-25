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Tootmine lõpetatud
Lai ja loomulik heli
Sulgkerge mugavus
Nahast/metallist kvaliteetne viimistlus
Eemaldatav 3 m kaabel
Philipsi Fidelio X3 kahekihilised kõrvaklapid vähendavad resonantsi ja vibratsiooni. Neodüümist elemendid on 15-kraadise kalde all, sobitudes teie kõrvade loomuliku kujuga ja pakkudes teile optimaalset täpsust ka kõrgetel sagedustel. Tulemuseks on veatu jõudlus ja tähelepanuväärne detailsus.
Need kõrva katvad kõrvaklapid ei paku ainult suurepärast heli, vaid ka mugavat kandmist. Klappide kerge ja pehme sisemine peavõru kohandub vastavalt kandjale. Välimine peavõru lisab raskust, samal ajal kui padjandite sulgkerge mäluvaht tagab täieliku isolatsiooni. Ideaalsed pikaajalisemaks kasutamiseks.
Avatud tagaosaga kõrvaklapid on kaetud akustiliselt läbilaskva Kvadrati kõlaririidega. Õhk liigub vabalt läbi riide, reguleerides seeläbi membraani taha tekkivat õhurõhku ja luues rikkaliku heli.
Auhinnad
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Positiivsed omadused
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Positiivsed omadused
Komfort
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3