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  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
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  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
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  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
  • Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber

Tootmine lõpetatud

FidelioX3 kõrvu katvad avatud tagaosaga kõrvaklapid

X3/00

4.8
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber
Alates laulja hingamisest kuni näppude kriuksatusteni sõrmlaual – need audiofiilidele mõeldud avatud tagaosaga kõrvaklapid pakuvad sulgkerget mugavust ja vapustavat häälestust. Avastage uusi kihte ja detaile iga kord, kui klapid pähe tõmbate.
Kuva kõik eelised

Loodud audiofiilidele

Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber

  • Lai ja loomulik heli

  • Sulgkerge mugavus

  • Nahast/metallist kvaliteetne viimistlus

  • Eemaldatav 3 m kaabel

Loodud pakkuma erakordset jõudlust

Loodud pakkuma erakordset jõudlust

Philipsi Fidelio X3 kahekihilised kõrvaklapid vähendavad resonantsi ja vibratsiooni. Neodüümist elemendid on 15-kraadise kalde all, sobitudes teie kõrvade loomuliku kujuga ja pakkudes teile optimaalset täpsust ka kõrgetel sagedustel. Tulemuseks on veatu jõudlus ja tähelepanuväärne detailsus.

Tundke kirge. Esmaklassiline disain

Tundke kirge. Esmaklassiline disain

Need kõrva katvad kõrvaklapid ei paku ainult suurepärast heli, vaid ka mugavat kandmist. Klappide kerge ja pehme sisemine peavõru kohandub vastavalt kandjale. Välimine peavõru lisab raskust, samal ajal kui padjandite sulgkerge mäluvaht tagab täieliku isolatsiooni. Ideaalsed pikaajalisemaks kasutamiseks.

Avatud tagaosaga disain. Lai ja loomutruu muusika edastus

Avatud tagaosaga disain. Lai ja loomutruu muusika edastus

Avatud tagaosaga kõrvaklapid on kaetud akustiliselt läbilaskva Kvadrati kõlaririidega. Õhk liigub vabalt läbi riide, reguleerides seeläbi membraani taha tekkivat õhurõhku ja luues rikkaliku heli.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Positiivsed omadused

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Positiivsed omadused

Komfort

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

28/07/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.