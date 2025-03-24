TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
  • Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil

Tootmine lõpetatud

9000 seeriaTolmukotita tolmuimeja

XB9154/09

4.9
| (197) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil
Philipsi 9000 seeria tolmukotita tolmuimeja on meie kõige võimsam masin. Täiustatud tehnoloogia saab hakkama igat tüüpi põrandatega. Nautige ülimat puhastusjõudlust tänu PowerCyclone 10 tehnoloogiale ja TriActive Ultra otsakule.
Kuva kõik eelised

NanoClean-tehnoloogia minimaalse tolmuga kokkupuute tagamiseks

Suurim imemisvõimsus* PowerCyclone 10 abil

  • PowerCyclone 10

  • TriActive Ultra otsak

  • NanoCleani tehnoloogia

  • Kaugjuhtimispult

PowerCyclone 10 säilitab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 10 säilitab tugevat imemisvõimsust kauem

Täiustatud PowerCyclone 10 tehnoloogia tekitab maksimaalse õhuvoolu ja jõulise keerise, mis loob tugevama imemisvõimsuse. Silindrilise kambri ülikiire õhuvool eraldab tolmu õhust, hoides tugevat imemisvõimsust kauem ja tagades parima puhastustulemuse mis tahes põrandal**.

TriActive Ultra otsak eemaldab tolmu ja mustuse mis tahes põrandalt

TriActive Ultra otsak eemaldab tolmu ja mustuse mis tahes põrandalt

TriActive Ultra otsak eemaldab tolmu ja mustuse samal ajal ja kõikidelt külgedelt. Otsaku imemisvõimsus tagab kiirema tulemuse mis tahes põrandal.

NanoCleani tehnoloogia minimeerib tolmupilvede teket

NanoCleani tehnoloogia minimeerib tolmupilvede teket

NanoCleani tehnoloogia minimeerib tolmupilvede teket, et teie kodu ja põrandad jääksid puhtaks. Tolm kukub otse anuma põhja ega kinnitu külgedele. Kui peate anumat tühjendama, libiseb tolm ja mustus kergelt anumast välja.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679620

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

197

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

24/03/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Сучасний потужний пилосос

Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .

Positiivsed omadused

потужність всмоктування, багато насадок.

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

18/02/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Вибір має чудові функції

Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

12/10/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Супер-пилосос за свої гроші

Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.

Positiivsed omadused

Функціональність, розміри

Negatiivsed omadused

щіточка для м'яких меблів

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Imemisvõimsus võrreldes 10 enimmüüdud tipptasemel tolmukotita tolmuimejaga (> 150 €) Saksamaal H1 2019.

  2. Testitud Philipsi laborites, kus uuriti peentolmu ja jämedateralise mustuse eemaldamise keskmiseid tulemusi kõva ja pehme kattega põrandatel. Tulemusi võrreldi 10 enimmüüdud tolmukotita tolmuimejaga Saksamaal 2019. aasta detsembris.

  3. Filtreerimistasemeid katsetatakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.