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Tootmine lõpetatud
PowerCyclone 10
TriActive Ultra otsak
NanoCleani tehnoloogia
Kaugjuhtimispult
Täiustatud PowerCyclone 10 tehnoloogia tekitab maksimaalse õhuvoolu ja jõulise keerise, mis loob tugevama imemisvõimsuse. Silindrilise kambri ülikiire õhuvool eraldab tolmu õhust, hoides tugevat imemisvõimsust kauem ja tagades parima puhastustulemuse mis tahes põrandal**.
TriActive Ultra otsak eemaldab tolmu ja mustuse samal ajal ja kõikidelt külgedelt. Otsaku imemisvõimsus tagab kiirema tulemuse mis tahes põrandal.
NanoCleani tehnoloogia minimeerib tolmupilvede teket, et teie kodu ja põrandad jääksid puhtaks. Tolm kukub otse anuma põhja ega kinnitu külgedele. Kui peate anumat tühjendama, libiseb tolm ja mustus kergelt anumast välja.
Auhinnad
4.9
5-st
197
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
24/03/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Сучасний потужний пилосос
Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .
Positiivsed omadused
потужність всмоктування, багато насадок.
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Ніконор
18/02/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Вибір має чудові функції
Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
natal19
12/10/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Супер-пилосос за свої гроші
Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.
Positiivsed omadused
Функціональність, розміри
Negatiivsed omadused
щіточка для м'яких меблів
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Imemisvõimsus võrreldes 10 enimmüüdud tipptasemel tolmukotita tolmuimejaga (> 150 €) Saksamaal H1 2019.
Testitud Philipsi laborites, kus uuriti peentolmu ja jämedateralise mustuse eemaldamise keskmiseid tulemusi kõva ja pehme kattega põrandatel. Tulemusi võrreldi 10 enimmüüdud tolmukotita tolmuimejaga Saksamaal 2019. aasta detsembris.
Filtreerimistasemeid katsetatakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.