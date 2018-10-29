30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
XV1210/01
Asenduskomplekt seeria 1000 tolmukotita tolmuimejatele*
Seeria 1000 tolmukotita tolmuimejatega ühilduv asenduskomplekt*. Komplekt sisaldab väljalaske- ja mootorifiltreid. Soovitatav on filtreid vahetada kord aastas.
1 × pestav mootorifilter
1 x pestav vahtfiltrielement
1 väljalaskefilter
Komplektis on üks väljalaskefilter. Filter püüab kinni peene tolmu enne, kui õhk ruumi tagasi juhitakse. See tagab puhta ja tolmuvaba koduse keskkonna.
Komplektis on üks pestav mootorifilter. See tagab filtreerimise kõrge taseme ega lase peenel tolmul mootorini jõuda ja seda kahjustada. Filtrit saab pesta.
Komplektis on üks pestav vahtfiltrielement. See tagab mootorile lisakaitse ja tuleks paigaldada pestava mootorifiltri kõrvale. Filtrit saab pesta.
Arvustused