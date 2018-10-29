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  • Asenduskomplekt seeria 1000 tolmukotita tolmuimejatele*
  • Asenduskomplekt seeria 1000 tolmukotita tolmuimejatele*

XV1210/01 asendusfilterAsendusfilter

XV1210/01

Asenduskomplekt seeria 1000 tolmukotita tolmuimejatele*

Seeria 1000 tolmukotita tolmuimejatega ühilduv asenduskomplekt*. Komplekt sisaldab väljalaske- ja mootorifiltreid. Soovitatav on filtreid vahetada kord aastas.

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Ühilduvad tooted
1000 seeria

1000 seeria
Tolmukotita tolmuimeja

XB1142/10

Philipsi vahetusfiltrid

Asenduskomplekt seeria 1000 tolmukotita tolmuimejatele*

  • 1 × pestav mootorifilter

  • 1 x pestav vahtfiltrielement

  • 1 väljalaskefilter

Väljalaskefilter

Väljalaskefilter

Komplektis on üks väljalaskefilter. Filter püüab kinni peene tolmu enne, kui õhk ruumi tagasi juhitakse. See tagab puhta ja tolmuvaba koduse keskkonna.

Pestav mootorifilter

Pestav mootorifilter

Komplektis on üks pestav mootorifilter. See tagab filtreerimise kõrge taseme ega lase peenel tolmul mootorini jõuda ja seda kahjustada. Filtrit saab pesta.

Pestav vahtfilter

Pestav vahtfilter

Komplektis on üks pestav vahtfiltrielement. See tagab mootorile lisakaitse ja tuleks paigaldada pestava mootorifiltri kõrvale. Filtrit saab pesta.

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