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6000 ja 7000 sari Asendus-märgfiltrite komplekt
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XV1770/10
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Asendus-märgfiltrite komplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000 ja 6000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab 2 märgfiltrit. Soovitatav on filter iga kuue kuu tagant välja vahetada.
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