TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

6000 ja 7000 sari Asendus-märgfiltrite komplekt

Tugi

6000 ja 7000 sariAsendus-märgfiltrite komplekt

XV1770/10

6000 ja 7000 sari Asendus-märgfiltrite komplekt

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Asendus-märgfiltrite komplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000 ja 6000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab 2 märgfiltrit. Soovitatav on filter iga kuue kuu tagant välja vahetada.

  • PDF fail
  • 2 September 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata