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Philips PowerPro Aqua tolmuimejast tuleb tolmu

Philips PowerPro Aqua tolmuimeja optimaalse imemisvõimsuse säilitamiseks soovitame filtreid puhastada iga kahe kuni nelja nädala järel. Te ei pea filtrit välja vahetama. Juhised filtrite puhastamiseks leiate altpoolt.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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