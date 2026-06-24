Philips PowerPro Aqua tolmuimejast tuleb tolmu

Eemaldage filtripesa ja võtke välja Philips PowerPro Aqua tolmuimeja filter. Eemaldage vahufilter. Puhastage vahufiltrit kraani all külma või leige veega. Laske filtril 24 tundi kuivada. Ärge pange filtrit tagasi märjalt, kuna see kahjustab seadet.

Märkus. Põhjalikumaks puhastamiseks võite puhastada ka tolmukambrit ja filtri osi külmas või leiges vees.

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