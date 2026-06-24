Philips PowerPro Aqua tolmuimejast tuleb tolmu

Philips PowerPro Aqua tolmuimeja optimaalse imemisvõimsuse säilitamiseks soovitame filtreid puhastada iga kahe kuni nelja nädala järel. Te ei pea filtrit välja vahetama. Juhised filtrite puhastamiseks leiate altpoolt.
Eemaldage filtripesa ja võtke välja Philips PowerPro Aqua tolmuimeja filter.
Eemaldage vahufilter.
Puhastage vahufiltrit kraani all külma või leige veega. Laske filtril 24 tundi kuivada.
Ärge pange filtrit tagasi märjalt, kuna see kahjustab seadet.
Märkus. Põhjalikumaks puhastamiseks võite puhastada ka tolmukambrit ja filtri osi külmas või leiges vees.
Kui see ei paranda teie probleemi, võtke meiega ühendust.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›