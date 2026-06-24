Philipsi klienditugi
Minu Philipsi mahlapress ei tööta
Kui teie Philipsi mahlapress ei tööta, võib põhjuseid olla mitu. Uurige lähemalt, kuidas saame teid aidata.
Kui Philipsi mahlapress ei ole korralikult vooluvõrku ühendatud, siis see ei tööta. Veenduge, et see oleks korralikult vooluvõrku ühendatud.
Kui kaas on valesti peale pandud, siis mahlapress ei tööta, kuna ohutusfunktsiooni ei saa nõuetekohaselt aktiveerida. Veenduge, et kaas oleks õigesti peale pandud.
Kui lukustushoob ei ole õiges asendis või õigesti suletud, siis mahlapress ei tööta, kuna ohutusfunktsiooni ei saa nõuetekohaselt rakendada. Veenduge, et lukustushoob oleks korralikult suletud.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HR1922/21 , HR1922/20 , HR1919/70 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›