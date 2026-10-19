Philipsi klienditugi Philips SpeedPro (Max) tolmukambrit ei saa avada

Kui te ei saa oma Philips SpeedPro (Max) tolmuimeja tolmukambrit lahti, võib sel olla väga kerge lahendus. Lugege siit, kuidas seda olukorda ise lahendada.

Ei ole korralikult järgitud tolmukambri avamise samme SpeedPro (Max) tolmuimeja tolmukambri avamisel järgige kindlasti järgmiseid samme. Tolmukambri vabastamiseks vajutage SpeedPro (Maxi) peal olevat vabastusnuppu. Võtke tolmukamber välja. Avage tolmukambri kaas. Tühjendage sisu prügikasti. Pange tolmukambri kaas tagasi. See on korralikult suletud siis, kui kuulete klõpsatust (vt pilt 4). Pange tolmukamber tagasi. See on korralikult suletud siis, kui kuulete klõpsatust.