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Philips SpeedPro (Max) tolmukambrit ei saa avada

Kui te ei saa oma Philips SpeedPro (Max) tolmuimeja tolmukambrit lahti, võib sel olla väga kerge lahendus. Lugege siit, kuidas seda olukorda ise lahendada.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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