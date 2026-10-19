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Philips SpeedPro (Max) tolmukambrit ei saa avada
Kui te ei saa oma Philips SpeedPro (Max) tolmuimeja tolmukambrit lahti, võib sel olla väga kerge lahendus. Lugege siit, kuidas seda olukorda ise lahendada.
SpeedPro (Max) tolmuimeja tolmukambri avamisel järgige kindlasti järgmiseid samme.
- Tolmukambri vabastamiseks vajutage SpeedPro (Maxi) peal olevat vabastusnuppu. Võtke tolmukamber välja.
- Avage tolmukambri kaas.
- Tühjendage sisu prügikasti.
- Pange tolmukambri kaas tagasi. See on korralikult suletud siis, kui kuulete klõpsatust (vt pilt 4).
- Pange tolmukamber tagasi. See on korralikult suletud siis, kui kuulete klõpsatust.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›