Soovitame teil Philipsi tolmuimeja tüübi ja seerianumbri eelnevalt üles kirjutada.

Leiate mudeli ja seerianumbri plaadilt. Sõltuvalt mudelist võib see plaat asuda Philipsi tolmuimeja all, tolmukambri all, käsitolmuimeja taga või seadme veepaagi taga (vaadake allolevaid näiteid).