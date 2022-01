Philipsi juhtmeta tolmuimeja täislaadimiseks kulub umbes 5 tundi, kui see on täiesti tühi.



Kui aku on täis, ei pea te Philipsi juhtmeta tolmuimeja laadimist lõpetama. Võite seda laadida nii kaua kui soovite, muretsemata negatiivsete mõjude pärast. Seadme aku tüüpi saab püsivalt laadida ja see ei kahjusta selle kvaliteeti, vastupidavust ega üldist tööiga.



Kui te ei kavatse seadet pikka aega (> 1 kuu) kasutada, laadige seadet enne hoiustamist kuni 50% (poolenisti) ja võtke pistik seinakontaktist välja. Me ei soovita seadet tühja akuga hoiustada, kuna see võib akut pöördumatult kahjustada.