The Temperature Parameter Module provides continuous body temperature readings at a variety of sites including skin, rectal, nasal, esophageal, arterial, and venous.
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