The Bispectral Index (BIS) Module provides numerics and high-resolution trends to help monitor consciousness and sedation in the OR, ICU, and in other clinical settings such as outpatient surgery and conscious sedation. Using Covidien technology, BIS measurements help you formulate the type and optimal dosage of anesthetic or sedative medication for each patient.
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