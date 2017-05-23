IntelliVue MP2/X2 ITD Bed Hanger

Learn more about bed hanger for placing the Philips IntelliVue MP2/X2 patient monitor on the bed foodboard, headboard or horizontal standard runner.
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|DIN EN 60601-1
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|Maximum load, bed hanger for MP2/X2
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|Finish
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|DIN EN 60601-1
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|Maximum load, bed hanger for MP2/X2
|
|DIN EN 60601-1
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|Maximum load, bed hanger for MP2/X2
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|Finish
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