Philipsi klienditugi Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?

Laadige oma Philipsi groomerit, juukselõikurit või trimmerit enne esmakordset kasutamist ning laadige seda regulaarselt, et see oleks alati teie järgmiseks piiramiseks valmis.

Vaadake alltoodud teavet, et teada saada, kuidas oma toodet laadida. Oma seadme täpse laadimisaja leidmiseks vaadake komplektis olevat kasutusjuhendit või otsige oma mudelinumbri järgi kasutusjuhend internetist.

Kui teil on vaja osta oma Philipsi tootele asenduslaadija, leiate selle siit.

Näpunäiteid kasutusjuhiste mõistmiseks Mõned Philipsi hooldustooted on varustatud pildilise kasutusjuhendiga. Alltoodud näide osutab ühele viisile, kuidas selline kasutusjuhend selgitab toote laadimist ja kasutusaega. 1a ja 1b näitavad, et tootel on kiirlaadimise funktsioon, mis tähendab, et 5-minutiline laadimine tagab ühe raseerimise jaoks piisavalt aku kestvuse. 2a ja 2b näitavad, et pärast 1-tunnist laadimist on aku täielikult laetud ja see annab 90 minutit raseerimisaega. Neid põhimõtteid saab kasutada teie toote pildilise kasutusjuhendi mõistmiseks. USB-liidesega laadimiskaabel. Mõned Philipsi tooted sisaldavad USB-laadimiskaablit. Selle kaabli saab adapteri (nt Philips HQ87) abil ühendada vooluvõrku (seinakontakti). HQ87 on klassifitseeritud IPX4-ks, mis tähendab, et see on pritsmekindel ja ohutu kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas. Mõne muu maineka kaubamärgi adapterit võib kasutada ka toote laadimiseks, tingimusel et selle väljundvõimsus on 5 V ja 1 A või kõrgem (järgige alati tootja määratud ohutusnõudeid).



Märkus. Toote kasutusjuhendis toodud laadimisajad põhinevad laadimisel selle meetodi abil. Kui laadite oma toodet muu toiteallika (nt sülearvuti USB-pordi) abil, võib laadimisaeg olla tunduvalt pikem. Pistikuga laadija Kui teie Philipsi toode on varustatud sisseehitatud pistikuga laadijaga, sisestage lihtsalt laadimiskaabli otsas olev väike pistik Philipsi groomerisse ja seejärel ühendage laadija pistikupessa. Laadimisalus Kui Philipsi tootega on kaasas laadimisalus või kui olete ostnud seadmele ühilduva laadimisaluse, saate selle ühendada toiteallikaga, kasutades Philipsi tootega kaasas olevat laadijat või kaablit. Näiteks kui teie Philipsi toode oli varustatud USB-laadimiskaabliga, saate selle ühendada seadme või laadimisalusega. Lisateavet USB-laadimise kohta leiate ülaltoodud teabest, mis kehtib ka laadimisalusega laadimise kohta. Akutoitega seadmed Mõned Philipsi trimmerid töötavad ühekordsete AA-patareidega. Kui piirel ei lülitu sisse või töötab aeglasemalt kui varem, on aeg patareid välja vahetada.



Kasutage ainult kasutusjuhendis kirjeldatud ühekordseid akusid. Ärge segage eri tüüpi või vanu ja uusi patareisid. Uute akude paigaldamisel veenduge, et aku + ja - poolused oleksid õiges suunas.

