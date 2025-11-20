TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?

Laadige oma Philipsi groomerit, juukselõikurit või trimmerit enne esmakordset kasutamist ning laadige seda regulaarselt, et see oleks alati teie järgmiseks piiramiseks valmis. 

Vaadake alltoodud teavet, et teada saada, kuidas oma toodet laadida. Oma seadme täpse laadimisaja leidmiseks vaadake komplektis olevat kasutusjuhendit või otsige oma mudelinumbri järgi kasutusjuhend internetist. 

Kui teil on vaja osta oma Philipsi tootele asenduslaadija, leiate selle siit.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: MG9690/30 , MG5951/15 , MG9531/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht