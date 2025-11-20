Philipsi klienditugi Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?

Ei, enamikku Philipsi groomereid ei saa kasutada, kui need on ühendatud vooluvõrku (juhtmega). Kuna paljusid Philipsi hooldusseadmeid saab kasutada vannis või duši all, ei lülitu need ohutuse huvides sisse, kui need on ühendatud vooluvõrku.

Mõned Philipsi tooted (sh mõned juukselõikuri mudelid) on mõeldud kasutamiseks ainult kuivades tingimustes ning neid saab kasutada nii juhtmega kui ka juhtmeta. Kui teil on toode juba kodus, vaadake kasutusjuhendit, et teada saada, kas seda saab kasutada juhtmega või ühendage see lihtsalt pistikupesaga ja proovige seda sisse lülitada (ainult kuivades tingimustes). Kui see lülitub juhtmeta olekus sisse, kuid juhtmega mitte, siis on see nii ette nähtud.

Kui kaalute Philipsi groomeri ostmist ja soovite teada, kas seda saab kasutada vooluvõrku ühendatuna (juhtmega), vaadake täpsema info saamiseks pakendit või tootelehel olevat teavet.