Philipsi klienditugi Kuidas saan registreerida oma Sonicare'i hambaharja?

Sonicare'i hambaharja registreerimisel saate kontrollida, kas on olemas eripakkumisi. Võite hambaharja registreerida Philips.com või Sonicare'i rakenduse kaudu. Hambaharja saate rakenduses registreerida ainult siis, kui teil on rakenduse toega hambahari.

Registreerige oma toode aadressil Philips.com Logige sisse oma My Philipsi kontosse või looge uus konto. Kui olete sisse logitud, klõpsake valikut „Registreeri oma toode“ ja järgige juhiseid. Registreerige oma toode Sonicare'i rakenduses Logige rakenduses sisse oma My Philipsi kontosse. Ühendage hambahari Bluetoothi abil rakendusega. Pärast ühendamist klõpsake kolme punkti alumises paremas nurgas. Valige menüüst „Minu tooted“. Klõpsake valikut „Registreeri mu toode“ ja järgige juhiseid.