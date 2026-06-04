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Kuidas saan registreerida oma Sonicare'i hambaharja?

Sonicare'i hambaharja registreerimisel saate kontrollida, kas on olemas eripakkumisi. Võite hambaharja registreerida Philips.com või Sonicare'i rakenduse kaudu. Hambaharja saate rakenduses registreerida ainult siis, kui teil on rakenduse toega hambahari.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX3792/12 , HX3792/11 , HX7108/03 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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