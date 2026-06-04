Kas ma saan Sonicare'i rakendust sünkroonida rakendusega Apple Health?

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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX9911/17 , HX9911/23 , HX9914/69 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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