TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Kas ma saan Sonicare'i rakendust sünkroonida rakendusega Apple Health?

Jah, alates versioonist 10.5.0, sünkroonib Sonicare'i rakendus koos Apple Health rakendusega. 
 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX9911/17 , HX9911/23 , HX9914/69 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht