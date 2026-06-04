Kas ma saan Sonicare'i rakendust sünkroonida rakendusega Apple Health?

Esimene samm:

Laadige alla Sonicare'i rakendus Apple App Store'ist ja käivitage Sonicare'i rakendus.



Teine samm:

Täitke Sonicare'i rakenduse kasutamise juhised ja ühendage hambahari.



Kolmas samm:

Koputage Sonicare'i rakenduses ...-ikoonil avakuva paremas allosas

Koputage jaotisel Sätted

Koputage jaotisel Apple Health sätted

Järgige sellel lehel Connect with Apple Health juhiseid

Selleks, et jätkuvalt sünkroonida rakendusega Apple Health, on nõutav Sonicare'iga ühendatud hambahari ja pidevalt kasutuses olev rakendus Sonicare iOS.