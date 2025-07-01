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Miks Sonicare'i juhtmevaba Power Flosser vett lekib?
See on normaalne, kui pihusti vabastusnupu all olevast avast lekib vett. See ava on tehtud selleks, et lasta pihustist välja kasutamata vett.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX3826/24 , HX3806/33 , HX3806/31 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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