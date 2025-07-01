TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Miks Sonicare'i juhtmevaba Power Flosser vett lekib?

See on normaalne, kui pihusti vabastusnupu all olevast avast lekib vett. See ava on tehtud selleks, et lasta pihustist välja kasutamata vett. 

Pihusti vabastusnupp lekib

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX3826/24 , HX3806/33 , HX3806/31 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht