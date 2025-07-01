Philipsi klienditugi Miks keeldub mu laps Natural Response’i lutist?

Natural Response’i lutid imiteerivad rinda, et teie laps saaks juua, neelata piima ja hingata loomuliku rütmi ning joomise abil. Piim voolab lutist välja ainult siis, kui teie laps joob aktiivselt. Beebid, kes on harjunud vaba vooluga pudelitega, peavad uue joomisviisi omaks võtma. Samuti läheb neil veidi aega, et Natural Response’i lutiga harjuda.

Suurem osa beebidest on muutuste suhtes tundlikud, mistõttu võib uue toitmisviisiga harjumiseks kuluda mõni katse. Kui tutvustate oma väikelapsele uut pudelit, toitke last siis, kui ta on lõdvestunud ja pole näljane. Juhul kui olete proovinud edutult paar korda toita, võib see olla märk, et teie beebi vajab teistsugust lutti, millel on erinev voolukiirus.

Õige luti leidmine on oluline: Me kõik õpime omas tempos. Imemine on oskus ja mõnel lapsel areneb see kiiremini kui teistel. Seetõttu võib mõnel beebil olla alguses kasu meie lutist „First Flow” (Lutt 0), enne kui ta läheb üle Natural Response luttidele.



Millal ma peaksin lutte vahetama? Kui beebi mängib lutiotsaga selle asemel, et juua, või tundub rahulolematu, proovige suurema voolukiirusega Natural Response lutti. Kui beebil kulub Natural Response luttidega 50 ml joomiseks üle 20 minuti, minge lihtsama vooluga meie algupärase Natural 2 oz pudeli (SCF039/17) ja Natural T0 luti (SCF657/27) peale. Kui toitmisraskused püsivad, konsulteerige tervishoiutöötajaga.