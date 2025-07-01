Miks keeldub mu laps Natural Response’i lutist?

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Natural Response’i lutid imiteerivad rinda, et teie laps saaks juua, neelata piima ja hingata loomuliku rütmi ning joomise abil. Piim voolab lutist välja ainult siis, kui teie laps joob aktiivselt. Beebid, kes on harjunud vaba vooluga pudelitega, peavad uue joomisviisi omaks võtma. Samuti läheb neil veidi aega, et Natural Response’i lutiga harjuda.
Suurem osa beebidest on muutuste suhtes tundlikud, mistõttu võib uue toitmisviisiga harjumiseks kuluda mõni katse. Kui tutvustate oma väikelapsele uut pudelit, toitke last siis, kui ta on lõdvestunud ja pole näljane. Juhul kui olete proovinud edutult paar korda toita, võib see olla märk, et teie beebi vajab teistsugust lutti, millel on erinev voolukiirus.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY903/74 , SCD838/17 , SCD837/10 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›