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Natural Response’i lutid on loodud välja nägema ja tunduma nagu rind. Kuid ainult Natural Response'i lutid on mõeldud vabastama piima ainult siis, kui teie laps aktiivselt joob.
Philips Avent Natural Response'i lutid on saadaval voolukiirustega 1 kuni 5 Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ning 1 kuni 6 muudes riikides. Kui teil ei ole enam pakendit alles, võite lutid ära tunda järgmiste omaduste järgi:
Ärge segage Naturali lutte Natural Response’i luttidega, sest see võib teie lapse joomisviisi segamini ajada. Vaadake allolevat joonist, et mõista, milline lutt teil on.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas võin kasutada Natural Response’i pudelilutte originaalsete Naturali pudelitega?
Kas ma võin oma beebile Natural Response’i pudelilutiga tahkemat toitu anda?
Kuidas teha vahet Naturali ja Natural Response’i luttide vahel?
Miks keeldub mu laps Natural Response’i lutist?
Milline Natural Response lutt sobib mu lapsele kõige paremini?
Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?
Miks ei ole Natural Response'i lutipakenditel vanuse tähist?
Millised on Natural Response’i luti eelised?