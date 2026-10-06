Philipsi klienditugi Kuidas teha vahet Naturali ja Natural Response’i luttide vahel?

Natural Response’i lutid on loodud välja nägema ja tunduma nagu rind. Kuid ainult Natural Response'i lutid on mõeldud vabastama piima ainult siis, kui teie laps aktiivselt joob.

Philips Avent Natural Response'i lutid on saadaval voolukiirustega 1 kuni 5 Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ning 1 kuni 6 muudes riikides. Kui teil ei ole enam pakendit alles, võite lutid ära tunda järgmiste omaduste järgi:

Lutil on tipus augu asemel J-pilu.

Luti tipus ei ole spiraali.

Naturali luttidel on külgedel kolm numbrit; Natural Response'i luttidel on ainult üks.

Ärge segage Naturali lutte Natural Response’i luttidega, sest see võib teie lapse joomisviisi segamini ajada. Vaadake allolevat joonist, et mõista, milline lutt teil on.

Kas otsite luti voolukiiruse numbrit? Luti voolutugevuse numbri leidmiseks vaadake lutti lähemalt. Koolikutevastaste luttide voolutugevuse number on luti küljel. Naturali ja Natural Response’i luti voolutugevuse numbrid on kõige paremini nähtavad pealt vaadates.