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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kuidas teha vahet Naturali ja Natural Response’i luttide vahel?
Kas ma võin oma beebile Natural Response’i pudelilutiga tahkemat toitu anda?
Kas võin kasutada Natural Response’i pudelilutte originaalsete Naturali pudelitega?
Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?
Milline Natural Response lutt sobib mu lapsele kõige paremini?
Miks keeldub mu laps Natural Response’i lutist?
Miks ei ole Natural Response'i lutipakenditel vanuse tähist?
Millised on Natural Response’i luti eelised?