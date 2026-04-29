Meie Natural Response'i luti peamiseks eeliseks on, et see tundub rohkem nagu rind, nii et teie laps saab juua, neelata ja hingata oma loomulikus rütmis. Täpselt nii, nagu ta teeks seda rinnaga toitmise ajal. Piim voolab lutist välja ainult siis, kui teie laps joob aktiivselt. Natural Response lutt ei leki. Teie beebi kontrollib alati piimavoolu ja saab süüa ning teha pause siis, kui soovib. Olenemata sellest, kas toidate rinnaga või pudelist, annab Natural Response'i pudelilutt teile vabaduse kahe toitmisviisi vahel ümber lülituda.

Koos meie AirFree õhuavaga jääb lutt piima, mitte õhku täis. See pakub toitmise ajal mugavust ja on mõeldud tavaliste probleemide, nagu koolikud ja refluksi vähendamiseks.

Teie lapsel võib Natural Response’i pudelilutiga harjumiseks kuluda paar katset. Nii et ärge heituge, kui teie väikelaps keeldub uuest lutist esimeste katsete järel. See võib võtta kuni 2 kuni 3 katset, kuni teie väikseke leiab endale meeldiva luti, eriti üleminekul vaba vooga pudelilt.