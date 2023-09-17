Philipsi klienditugi Kuidas ma saan oma Natural Response’i pudeli ja pudeliluti kokku panna?

Pange oma Natural Response’i pudel kokku, veendudes, et toitmislutt tõmmatakse täielikult läbi keermega rõnga, nagu on näidatud alloleval joonisel. Kui te ei pane pudelilutti õigesti kokku, võivad toitmisel tekkida lekkeid.



AirFree õhuava sisestamine Täitke Philips Avent Natural Response’i pudel piimaga Valmispiima kasutamisel veenduge, et rinnapiimaasendaja oleks täielikult lahustunud, et vältida AirFree õhuava blokeerimist Asetage AirFree õhuava sisend pudelisse Tõmmake lutt läbi keermega rõnga (liigutage lutti hõlpsaks kokkupanekuks ülespoole) Asetage keermega rõngas ja pudelilutt AirFree õhuavaga pudeli peale

Abistav nõuanne: AirFree õhuava peal olev ikoon näitab, kuidas AirFree õhuava asendit oma beebi söötmise ajal reguleerida (vt allolevat pilti).

AirFree õhuava peal olev ikoon näitab, kuidas AirFree õhuava asendit oma beebi söötmise ajal reguleerida (vt allolevat pilti).