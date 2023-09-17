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Kuidas ma saan oma Natural Response’i pudeli ja pudeliluti kokku panna?

Pange oma Natural Response’i pudel kokku, veendudes, et toitmislutt tõmmatakse täielikult läbi keermega rõnga, nagu on näidatud alloleval joonisel. Kui te ei pane pudelilutti õigesti kokku, võivad toitmisel tekkida lekkeid.
 

Pange kokku Natural Response’i pudelilutt

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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