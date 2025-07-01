Philipsi klienditugi Kuidas Philips Aventi pudelit ja lutti esimeseks kasutamiseks ette valmistada?

Puhastage kõik osad põhjalikult enne esimest kasutamist ja pärast iga järgnevat kasutuskorda, et tagada hea hügieen. Pärast iga söötmist võtke kõik osad lahti ja peske neid sooja seebiveega. Veenduge, et toidujäägid on eemaldatud, ja loputage seejärel põhjalikult. Kui kasutate toitmisluti otsa puhastamiseks harja, puhastage see kahjustuste vältimiseks võimalikult ettevaatlikult.



Steriliseerige puhastatud osad Philips Aventi sterilisaatoriga või keetke neid 5 minutit vees.