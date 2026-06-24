Kuidas eemaldada Philipsi aurutriikrauast katlakivi?

Aja jooksul võib katlakivi seadmes võimust võtta. Mida karedam on vesi teie piirkonnas, seda kiiremini tekivad ja kõvastuvad katlakivi osakesed. Philipsi aurutriikrauast katlakivi eemaldamine iga 1-2 kuu järel võib ära hoida pruunid plekid, pruuni vee ja lekked. Regulaarne puhastamine hoiab auru võimalikult kõrgel ja pikendab seadme tööiga.