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Kuidas eemaldada Philipsi aurutriikrauast katlakivi?

Philipsi aurutriikraua mudeli leidmiseks ja allpool toodud katlakivi eemaldamise juhiste järgimiseks (mitte aurugeneraatorite puhul) võite vaadata oma kasutusjuhendit või mudeli numbrit (nt DST8050/26, GC4909/60) talla all, nagu on näha järgmisel pildil.

mudeli number

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: DST2020/90 , DST2010/40 , DST7060/20 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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