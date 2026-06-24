Kuidas eemaldada Philipsi aurutriikrauast katlakivi?
Philipsi aurutriikraua mudeli leidmiseks ja allpool toodud katlakivi eemaldamise juhiste järgimiseks (mitte aurugeneraatorite puhul) võite vaadata oma kasutusjuhendit või mudeli numbrit (nt DST8050/26, GC4909/60) talla all, nagu on näha järgmisel pildil.
Aja jooksul võib katlakivi seadmes võimust võtta. Mida karedam on vesi teie piirkonnas, seda kiiremini tekivad ja kõvastuvad katlakivi osakesed. Philipsi aurutriikrauast katlakivi eemaldamine iga 1-2 kuu järel võib ära hoida pruunid plekid, pruuni vee ja lekked. Regulaarne puhastamine hoiab auru võimalikult kõrgel ja pikendab seadme tööiga.
Allpool toodud teave kehtib kõigile Philipsi aurutriikraudadele.
Täitke veepaak ja lülitage sisse. (Kui teie triikraual on reguleeritavad seaded, valige MAX TEMP ja NO STEAM.)
Kui tuli kustub, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja hoidke triikrauda kraanikausi kohal, nii et tald oleks horisontaalselt.
Aktiveerige nupu või valija abil CALC CLEAN. (Erineb mudeliti. Vajadusel vajutage ja hoidke all.)
Raputage triikrauda õrnalt edasi-tagasi, kuni see on tühi. Auru ventilatsiooniavadest tuleb vett, auru ja katlakivi.
Kuumutage triikrauda ja libistage triikraua talla puhastamiseks üle riidelapi. Vajadusel korrake toimingut.
Korrake kogu protsessi üks kord kuus või vajadusel rohkem.
Allpool toodud teave kehtib ainult: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja veenduge, et seade oleks jahtunud.
Pange triikraud lapiti maha ja lükake triikraua tagaküljel olev Quick Calc Release'i lukusti üles.
Eemaldage katlakivi mahuti. Tühjendage, loputage ja kuivatage.
Pühkige ära triikraua avause ümbert katlakivi või jäägid. Sisestage mahuti uuesti ja lukustage see.
Korrake seda toimingut üks kord kuus või vajadusel.
Allpool toodud teave kehtib ainult: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 seeria (DST80xx) | 7500 seeria (DST75xx) | 7000 seeria (DST70xx).
Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja veenduge, et seade oleks jahtunud.
Hoidke seadet vertikaalses asendis kraanikausi kohal. Pöörake üles Quick Calc Release koguja hoob ja tõmmake see välja