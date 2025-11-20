Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?

30-päevane tagastusõigus
Tootmisprotsessi käigus lisab Philips paljudele juukselõikuritele, multigroomeritele ja habemetrimmeritele lõikepea all oleva pöörleva metalltihvti peale valget määret.
See määre on mõeldud seal hoidmiseks ja selle eesmärk on hoida tihvti määrituna kogu toote eluea jooksul.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: MG9690/30 , MG7935/15 , MG7921/15 .
