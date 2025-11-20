TootedTugi

Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?

Tootmisprotsessi käigus lisab Philips paljudele juukselõikuritele, multigroomeritele ja habemetrimmeritele lõikepea all oleva pöörleva metalltihvti peale valget määret.

See määre on mõeldud seal hoidmiseks ja selle eesmärk on hoida tihvti määrituna kogu toote eluea jooksul.

NB!

  • Toote optimaalse jõudluse tagamiseks ärge seda määret eemaldage.
  • Poldile ei ole vaja lisada täiendavat määrimist.
  • Määre talub toote tavapärast puhastamist.

Palun vaadake allolevat pilti näitena.

