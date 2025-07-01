Philipsi klienditugi Millal peaksin rinnapumba ostma?

Soovitame pumba ostuga oodata sünnitustähtaja lähenemiseni, eelistatavalt pärast sünnitust, kui rinnaga toitmist on alustatud.

Teie keha läbib raseduse ja sünnituse ajal palju muutusi ning igal lapsel on erinevad toitumisharjumused, seega on palju lihtsam teada oma pumpamisvajadusi ja valida õige mudel siis, kui laps on sündinud.

Soovitame alustada teabe kogumist aegsasti ja uurida erinevate pumpade kohta, mida Philips Avent pakub, minnes aadressile Philips.com > ema ja lapse hooldus > rinnapumbad ja hooldus.