Ekraani esiosa vastab vee- ja tolmukindluse osas IP-koodile IP65

Kui keskkond ei ole just täiuslik, vajate ekraani, mis on disainitud pidama vastu veepritsmetele ja tolmule. Elektriseadmete välisobjektidele ja niiskusele vastupidavuse iseloomustamiseks kasutatakse rahvusvahelise standardiga IEC/EN 60529 määratud IP-koode. See Philipsi ekraan vastab vee- ja tolmukindlust tähistavale rahvusvahelisele IP-koodile, mille järgi on seade kaitstud igapäevaste tavapäraste veepritsmete ja tolmu vastu.