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SmoothTouchiga LCD-ekraan

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SmoothTouchiga LCD-ekraan

162B9T/00

SmoothTouchiga LCD-ekraan

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Tarkvara ja draiverid

Driverswindows8 - English (US)

  • versioon: 162B9T
  • ZIP fail, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Driverswindows7 - English (US)

  • versioon: 162B9T
  • ZIP fail, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Kasutusjuhendid ja dokumendid

TCO sertifikaadiga teade - English (US)

  • PDF fail, 86.9 kB
  • 7 June 2023

Kiirjuhend - English (US)

  • PDF fail, 672.5 kB
  • 1 June 2023

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